Charlotte quita financiamiento de gases lacrimógenos a la policía

El Concejo de Charlotte aprobó el 8 de junio varias resoluciones que crearán nueva supervisión del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg ( CMPD ), tras varios días de protestas por la muerte de George Floyd.

Los concejales votaron 9-2 para retirar dinero del presupuesto de la ciudad para que los oficiales de policía en Charlotte no puedan comprar gases lacrimógenos, como los utilizados la semana pasada durante las protestas.

Sin embargo, esta resolución no impide que la policía use gases lacrimógenos durante la protestas que ocurren en la actualidad.

La polémica surgió por el uso de agentes químicos por parte del CMPD contra manifestantes pacíficos. El Concejo de la ciudad pidió el nombre del oficial que autorizó esto, pero CMPD se ha negado a revelar el nombre.

Lo que sucedió en College Street el martes pasado ( 2 de junio ) fue perturbador y, desde mi punto de vista, terrible, y debe haber responsabilidad por los errores que se cometieron , aseguró el concejal Malcolm Graham.

Nuestro jefe de policía ha dicho que sin gases lacrimógenos la policía estará obligada a usar bastones que pueden romper los huesos de los manifestantes, la gente de Charlotte ha dicho que esa no es una respuesta adecuada , dijo Concejal Braxton Winston, quien presentó la nueva resolución.

Nuevo presupuesto

El director de presupuesto de la ciudad, Ryan Bergman, dijo que CMPD gastó 103,000 en gases lacrimógenos este año. El Concejo piensa que ese dinero podría utilizarse mejor para apoyar programas basados en la comunidad.

Dentro del mismo voto del lunes, el Concejo también aprobó un presupuesto de más de 2,000 millones para el año fiscal 2021 . En el nuevo presupuesto, CMPD recibirá cerca de 290 millones en fondos.

8 no pueden esperar

El Concejo también apoyó la iniciativa 8 que no pueden esperar , que fue creada por la organización de reforma policial Campaign Zero. Estas nuevas reglas busca disminuir el uso de la fuerza como respuesta policial de 72.

Las reglas incluyen: