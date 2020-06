Charlotte: vandalizan monumento con grafitis procomunistas

Vandalizaron un monumento dedicado a la Segunda Guerra Mundial en el Cementerio Evergreen de la ciudad de Charlotte con grafitis procomunistas, reportó WBTV el 21 de junio.

El monumento dedicado a los héroes del condado de Mecklenburg que participaron en el conflicto bélico fue manchado con pintura roja y amarilla.

Asimismo, el nombre de los homenajeados quedó manchado con un grafiti rojo donde se lee el mensaje: Gloria al día del Heroísmo 19 de junio de 1986 , día en el que ocurrió una masacre de reos en Perú.

Al final del mensaje se observaba el símbolo comunista de un martillo y una hoz en color rojo.

El periodista Jonathan Monté, de FOX 46 Charlotte compartió en su cuenta de Twitter , imágenes de personas limpiando los grafitis hechos sobre el monumento.

He tells me that the names on this memorial “are veterans and deserve the honor, respect, and the dignity”. That’s why he took the day off and drove from his home in South Carolina to get this graffiti cleaned up. @FOX46News pic.twitter.com/pjYwgeYSum

— Jonathan Monté (@JonMonteFOX46) June 22, 2020