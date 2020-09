‘Checo’ Pérez dice adiós a Racing Point para la temporada 2021

Cuando Sergio Pérez llegó a Fórmula 1 con la escudería Sauber no sabía que le depararía el destino, era una escudería pequeña, con presupuesto limitado y un auto poco competitivo, pero “Checo” comenzó a brillar y se ganó el respeto de los demás piloto.

Luego, emigró McLaren en 2013, donde no tuvo una actuación destacada y al año siguiente, Sahara Force India lo acogió como su piloto estrella y consiguió un par de séptimos puestos en el Mundial de Pilotos de F1 (2016 y 2017).

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

