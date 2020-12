¡Histórico! Checo Pérez ganó el Gran Premio de Sakhir

El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, hizo historia este domingo, al ganar el Gran Premio de Sakhir, convirtiéndose en el segundo mexicano en ganar una carrera de Fórmula 1 en la historia.

El mexicano arrancó en la quinta posición, pero un percance con Charles Leclerc lo obligó a entrar a pits, por lo que cayó al lugar número 18.

A partir de ahí todo fue remar contra corriente, pues tuvo que buscar escalar puestos y para la vuelta 21 ya estaba en el lugar número 10. Después de quedar en la tercera posición, aprovechó un error de Mercedes en los pits, para tomar la primera posición en la vuelta 64, la cual ya no soltó hasta el final de la carrera.

El piloto mexicano quedó arriba de Esteban Ocon de Renault y de su coequipero, Lance Stroll, quienes quedaron en segundo y tercer puesto respectivamente.

🇲🇽🚨¡HISTÓRICO PODIO🚨🇲🇽 ¡Sergio 'Checo' Pérez (Racing Point) logró su primera victoria de Fórmula 1, y lo hizo en el Gran Premio de Sakhir! ¡Remontó desde el último lugar!#F1xFOX pic.twitter.com/OIgWORij4n — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 6, 2020

Tras la carrera, Checo Pérez se mostró muy emocionado, pues tras años de trabajo en Fórmula 1 y de tener su carrera en sus suspenso, al terminar su contrato con Racing Point Force India esta temporada. El mexicano demostró que merece un lugar en este serial.

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó. No se que decir. Después de la primera vuelta, la carrera había terminado, pero se trataba de no rendirse. Creo que hoy ganamos por méritos”.

Así sonó el himno mexicano en la fórmula 1 ¡Viva mexico! Gracias @SChecoPerez por la tremenda alegría pic.twitter.com/fZS4sWGjxr — Cristina Romero (@CristiRomero) December 6, 2020

Gran cierre de Checo Pérez en la temporada

Esta es la décima ocasión que Checo sube al pódium de una carrera de Fórmula 1, siendo el último el pasado 15 de noviembre en el Gran Premio de Turquía donde terminó en el segundo lugar.

A una carrera de que termine el torneo, Sergio Pérez desconoce su futuro, pues únicamente hay interés de Red Bull por sus servicios, pero aún no tiene un acuerdo y su contrato con Racing Point Force India está por terminar.

Checo se convirtió en el segundo mexicano ganar un Gran Premio de Fórmula 1, el primero en hacerlo fue Pedro Rodríguez, quien ganó por primera ocasión un premio de Fórmula 1 en 1967 y posteriormente en 1970, conquistó el Gran Premio de Bélgica.