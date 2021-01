El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez está listo para correr con su nuevo equipo, Red Bull Racing, escudería que decidió cobijarlo para la temporada 2021 de F1 y que significa estar en un equipo de calidad para el piloto mexicano.

Red Bull Racing decidió poner los colores en el mexicano, presentarlo e incluso, que probara el auto donde correrá en el máximo serial de automovilismo en el mundo a partir de febrero.

Él está aquí 🇲🇽 Who's excited to see these two on track together? 👊 #HolaCheco pic.twitter.com/awv5YKVdqp — Red Bull Racing (@redbullracing) January 20, 2021

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El tapatío está listo para una nueva temporada en F1

Sergio ‘Checo’ Pérez está listo para disputar su primera temporada con Red Bull en la F1 y en su mente solo está un objetivo: ganar y demostrar que lo hecho en Racing Point no fue una casualidad.

El piloto mexicano ofreció al sitio oficial del equipo su primera entrevista en esta nueva etapa, donde repasó sus inicios en el automovilismo y aseguró que vendrán muchos triunfos en el Gran Circo.

“Siempre me estoy llevando al máximo y el año pasado por fin tuve un carro que pudiera mostrar a las personas un poco más de lo que soy capaz, pero ahora es mi gran oportunidad. Debo enfrentar el próximo paso en todos los aspectos y creo que estoy listo para eso”, explicó el mexicano. “Lo único que me faltaba era la oportunidad. Ahora que la tengo depende de mí mismo hacerla que funcione. Me voy a asegurar de entregar más de lo que esperan. Si tenemos el carro que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos”, agregó.

𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 🎙 We caught up with @SChecoPerez during his visit to the factory last week 👇 #HolaCheco 🇲🇽 — Red Bull Racing (@redbullracing) January 20, 2021

‘Checo’ Pérez promete que el Himno de México se escuchará en F1 varias veces

Además, el mexicano prometió victorias en el próximo serial, para escuchar el himno nacional mexicano en distintas ocasiones durante el año.

“Espero que tengamos una muy buena temporada y es la única manera en que puedo agradecer al Sr Mateschitz, Dr Marko, Christian, Adrian y a todo el equipo. Nadie antes me ha dado la oportunidad de estar en un gran equipo. ¡Vamos a escuchar el himno mexicano muchas veces en la próxima temporada!”, conlcuýo.

Nunca imaginó estar en Red Bull Racing

Además, el oriundo de Guadalajara reconoce que estar en Red Bull es un sueño y nunca imaginó ser parte de una escudería que ya ha ganado títulos mundiales con anterioridad.