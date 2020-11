Checo Pérez tomaría un año sabático si no llega a Red Bull

El piloto mexicano, Checo Pérez, aún no conoce su futuro inmediato, pues aún tiene la opción de unirse a Red Bull en Fórmula 1 para el próximo año, pero en caso que no se concrete la firma, se tomaría un año sabático.

El piloto originario de Jalisco, terminará su relación laborar con Racing Point Force India, y actualmente no tiene contrato con otro equipo de la máxima categoría del automovilismo, lo que podría obligarlo a tomar un descanso durante 2021.

El buen camino que ha tenido por 10 temporadas en la Fórmula 1 lo tienen en la mira del público, sin embargo, solo hay una posible contratación de parte de Red Bull Racing en su futuro inmediato.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Es todo o nada, o es Red Bull como lo han dicho ellos públicamente, van a tomar ellos la decisión al fin de temporada, mi otra opción es tomarme un año sabático”, comentó en conferencia virtual.

Además este tiempo significaría un posible retiro, el cual tendría que analizar durante este tiempo de descanso.

“Me tomaría el año sabático para considerar qué hago de mi carrera, si realmente extraño volver a un proyecto o si de plano tomo la decisión que ya no quiero continuar en las carreras. No quiero tomar una decisión apresurada y por eso me tomaría el año sabático para saber qué quiero”.

Checo Pérez no quiere ser piloto de reserva

Sergio Pérez tiene claro que “es Red Bull o nada”, pues descartó estar como piloto de reserva, pues esto significaría tener poca actividad y no tendría tiempo para dedicarlo a algún otro proyecto.

“Existe esa posibilidad con uno de los equipos más grandes de F1 de tener ese rol, pero no estoy convencido de ir a todas las 23 carreras y no correr, estar lejos de casa todo el tiempo y sin correr a estas alturas de mi vida no lo tomaría“.

Este 2020 ha sido raro para Checo Pérez, pues se perdió las dos carreras de Silverstone después de dar positivo a COVID-19, pero consiguió subir al podio en el Gran Premio de Turquía, y de no ser por un acciodente, hubiera hecho lo mismo en Bahreín.