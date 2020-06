Chelsea sorprendió al mercado de fichajes en Europa con la contratación del delantero alemán, Timo Werner, quien era objeto de deseo por grandes clubes del viejo continente.

En medio de la crisis por coronavirus, Chelsea pagó al Leipzig alemán la cláusula de rescisión de Werner por 53 millones de euros.

«¡Estoy increíblemente feliz de unirme a los Blues la próxima temporada! Se siente como el paso correcto para mí y estoy encantado de formar parte del Chelsea FC. ¡Tengo muchas ganas de jugar para un club tan fantástico e histórico! ¡Hasta pronto, fanáticos del Chelsea!», publicó Timo en su cuenta de Twitter.

— Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020