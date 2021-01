Cheque de $1,400 incluye el plan de Biden frente a la pandemia

El presidente electo Joe Biden anunció el 14 de enero un plan de apoyo económico frente a la pandemia que incluye la entrega de un cheque de $1,400.

El plan lleva por nombre “American Rescue Plan” (Plan de Rescate Estadounidense) y en su totalidad propone el uso de 1,9 billones de dólares para enfrentar la pandemia en su mandato.

Sé que lo que acabo de describir no es barato, pero simplemente no podemos darnos el lujo de no hacer lo que estoy proponiendo , aseguró Biden en un discurso.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Con el plan, Biden aspira conseguir su meta de haber aplicado 100 millones de vacunas durante sus primeros 100 días de gobierno y busca crear condiciones para que la mayoría de las escuelas abran de nuevo en primavera.

Si ahora invertimos de manera audaz, inteligente y con un enfoque inquebrantable en los trabajadores y las familias estadounidenses, fortaleceremos nuestra economía, disminuiremos la desigualdad y pondremos las finanzas a largo plazo de nuestra nación en el camino más sostenible , expresó el demócrata.

Igualmente, el presidente electo conseguiría entregar la cifra de $2,000 que consideraba adecuada para apoyar a los estadounidenses durante la pandemia.

Los cheques propuestos de $1,400 se sumarían a los de $600 ya aprobados para llegar a los $2,000.