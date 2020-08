Chespirito fuera del aire mundialmente. Familia lo lamenta.

Las diferentes producciones televisivas de humor realizadas por el mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, saldrán mundialmente del aire, según publicaciones de su hijo en la red social Twitter .

Algunas de estas transmisiones incluían series como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, íconos de la pantalla chica para generaciones de latinoamericanos.

Los familiares de Gómez Bolaños emitieron distintos mensajes en Twitter lamentándose por la noticia que los tomó por sorpresa.

Motivos

Chespirito sale del aire debido a decisiones de la compañía televisiva que posee sus derechos de transmisión.

La cadena brasileña SBT , portadora de los derechos, emitió un comunicado donde se informaba que a partir del sábado primero de agosto de 2020 no se emitirán más episodios los célebres actores.

Mensajes

Florinda Meza, viuda del actor, mostró su rechazo a la decisión en su cuenta de Twitter .

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, indicó Meza.

Además, la viuda de Gómez Bolaños, quien participó en sus producciones, confesó recibir la noticia como una sorpresa.

“Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo!”, subrayó en su cuenta de Twitter .

Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí? #quevuelvaChespirito #Chespiritoesnuestro#labonitavecindadvirtual pic.twitter.com/6fCndyggD1 — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Asimismo, el hijo del actor, Roberto Gómez Fernán, lamentó el hecho en la red social de microblogging.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, recalcó.

En el mismo tuit de Gómez Fernán, una de sus hermanas se unió a la posición de su hermano en el deseo de que las series de Chespirito regresen a la televisión.