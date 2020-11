Chica descubre infidelidad de su novio de la manera más inesperada

Esta chica descubrió la infidelidad de su novio de la manera más inesperada. Se trata de Sydney Kinsch, que sorprendió a su novio, de cuatro años, engañándola.

Sydney descubrió el engaño por una pista que vio en una selfie que su novio le envió. A primera vista era una foto de él, dentro de su auto, usando lentes oscuros. Pero al ver la foto con detenimiento descubrió las piernas de una niña que estaba sentada junto a él.

Después de descubrir el engaño de su novio, Sydney hizo un TikTok en donde explicaba lo sucedido a sus amigos y seguidores. Al poco tiempo, el video se volvió viral y muchos seguidores comentaron sobre el hecho.

What would you do if you found out your boyfriend was cheating on you via #Snapchat?! Well, that's what happened to Sydney Kinsch who shared the incriminating proof on TikTok! He said the woman was just a friend…Turns out he was cheating with five women! [TikTok: sydneykinsch] pic.twitter.com/2hQuhk3eWn

