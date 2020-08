China: Así fue el regreso de aficionados a los estadios de futbol

El mundo del deporte se ha visto afectado por la pandemia del Covid-19, desde un parón de actividades en general y por ende, la falta de afición en los estadios o recintos donde se llevan a cabo los espectáculos.

China fue el epicentro de la pandemia y el lugar donde comenzaron a parar las actividades en primera instancia, pero también son los primeros en regresar a la “normalidad” en sus actividades diarias.

Como en el futbol, donde el gobierno chino autorizó que hasta dos mil personas puedan asistir a un estadio de futbol en el encuentro del Shanghai SIPG y el Beijing Guoan. Ambos equipos pelean el título.

Para que los aficionados pudieran estar en las gradas, se sometieron a reglas sanitarias estrictas como toma de temperatura, tuvieron que hacer un test de una semana y al menos deberían estar separado un metro de distancia.

Además, fueron transportados en camión hasta el estadio y portaron mascarillas durante todo el encuentro. Quien no acatara con estas órdenes, debía de abandonar el recinto de forma inmediata.

In an eye-catching game of Group B on Saturday night, the defending champions Shanghai SIPG came back to defeat Beijing Guoan 2-1, putting an end to the opponent’s undefeated record this season.https://t.co/OjziFDT0jI pic.twitter.com/QiHlzuIwd2

— CGTN Sports (@CGTNSports) August 22, 2020