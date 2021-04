Chipotle regalará 250,000 burritos a los trabajadores de la salud

Aunque cada vez hay más esperanza en el mundo para salir de la pandemia, aún hay muchos esfuerzos necesarios y gente trabajando por la salud de todas y todos, por eso, el restaurante Chipotle regalará 250,000 burritos a los trabajadores de este sectos.

Este jueves, la compañía que vende comida mexicana y que tiene sede en California, repartirá 250,000 burritos, como lo hicieron el año pasado.

250,000 free burritos.

250,000 thank yous.



Healthcare heroes, apply for a free entrée at 10am PST on 4/29 at https://t.co/z4SmjRBsGu. If you’re not a healthcare hero, tag one with your message of thanks. We’ll deliver those too. Avail while supplies last. US only. Terms apply.