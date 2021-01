Chiquis Rivera se defiende ante las críticas de su cuerpo. “Me amo”, dice

Recientemente Chiquis Rivera fue criticada por su apariencia física al aparecer en bikini en unas fotografías. La cantante pasaba unos días de descanso en Tulum, Quintana Roo.

En las fotografías, tomadas por unos paparazzi, Rivera muestra sus curvas en un bikini rojo. Pero los mensajes no se hicieron esperar. Hubo quienes la criticaron por tener exceso de peso, mientras otros la cuestionaron por usar filtros y ediciones en sus fotos para no mostrar su verdadera figura.

Ante estos comentarios Chiquis publicó un video en sus historias de Instagram en el cual dio un mensaje a sus seguidores y a los paparazzis:

“Seguimos aquí en Tulúm, felices. Les quiero mandar un saludo a los paparazzis: ¡Hola!”, inició su mensaje. “Yo entiendo el trabajo de los paparazzis. Lo malo, lo feo, lo negativo.. y lo que ellos pueden extender y engrandecer para ellos vender sus notas. Es su trabajo, cada quien”, dijo Rivera.

“Yo sigo feliz, contenta y muy, pero muy orgullosa de mi cuerpo. No soy perfecta, pero gracias a Dios no me falta…que estén en fila muchos. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, no me importa”, concluyó.

Chiquis Rivera asegura amarse con todo y sus imperfecciones

Pero las críticas parecen no afectar a Rivera quien publicó durante los siguientes días fotografías de ella al natural. En estas imágenes, libres de filtros se muestra tal cual es y asegura estar orgullosa de su cuerpo.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones, ¡yo me amo, me acepto y me caigo muy bien, gracias a Dios!”, escribe en Instagram.

Esta no es la primera vez que Rivera es objeto de críticas por su físico. Pero la artista sabe cómo defenderse. Ella está orgullosa de su apariencia y de sus curvas, aunque los demás no estén de acuerdo con ella.