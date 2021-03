Chofer causa indignación por hacer que estudiante corra detrás del autobús escolar en Charlotte

Un video enviado al Canal 9 muestra a un estudiante corriendo detrás de un autobús escolar mientras el chofer avanza sin detenerse.

Las imágenes muestran cómo el conductor ve que el niño se le empareja y acelera para que no pueda subir a la unidad. El niño corre detrás del camión mientras el chofer ríe.

El propio conductor del autobús fue quien grabó el video y lo subió a Snapchat.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Es inaceptable y puede ser muy peligroso. Eso no debería de suceder porque la seguridad de los niños es muy importante y no me gustaría que le pasara a mi hija”, dijo Terri Anderson, una exconductora de autobús.

La denuncia fue hecha por un televidente, quien envió el video al Canal 9 e informó que el chofer trabajaba para UpRoar Leadership Academy, un colegio privado en North Tryon Street.

“Es bastante grave porque cualquier cosa podría haber pasado en fracción de segundos y no habría nada gracioso en eso. Ese niño es hijo de alguien”, dijo Anderson.

UpRoar Leadership Academy mandó el siguiente mensaje al respecto:

“La conducta expuesta en el video ha sido investigada y no coincide con las expectativas de la escuela. Hemos tomado medidas para garantizar que dicha conducta no vuelva a suceder. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, nuestro departamento de transporte participará en una capacitación de seguridad y revisará las pautas establecidas por el estado de Carolina del Norte. La seguridad de nuestros estudiantes es importante para nosotros y estamos tomando las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir”.

El instituto aseguró que el conductor fue despedido el pasado martes.