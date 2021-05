Chofer da cachetada a niña de 10 años por no usar bien la mascarilla

El video de un chofer que le dio una cachetada a una niña de 10 años por no usar bien la mascarilla se ha hecho viral.

El incidente ocurrió dentro de un autobús escolar, luego de que la niña se bajara la mascarilla para poder respirar, alegando que no se sentía bien.

En las imágenes, se puede ver al chofer forzar a la niña a subirse la mascarilla, aunque la pequeña la volvía a bajar, tras lo cual el chofer le dio una cachetada.

El video sucedió aproximadamente hace un mes en Colorado, sin embargo, comenzó a volverse tendencia, luego de los cargos que el chofer podría enfrentar.

Según los documentos, el conductor del autobús renunció antes de que el distrito pudiera despedirlo.

En un informe del incidente, el chofer del autobús escolar que le dio una cachetada a la niña de 10 años por no usar bien la mascarilla, dijo que ella “simplemente no quiso escuchar y me gritó a mí y a dos chicas”.

Como reacción, le di una cachetada”, dijo el conductor del autobús.

De acuerdo con las autoridades, esta es la segunda vez que el chofer abusa físicamente de un estudiante por enojo.

El primer incidente ocurrió en agosto, cuando agarró a un estudiante del brazo, tras una discusión por una cubierta facial.

Creemos que nunca está bien ponerle la mano encima a un niño. La acción del conductor justificó la terminación del empleo, que va en contra de la política del distrito y nuestros valores”, dijo el distrito escolar en un comunicado.

Además de perder el empleo, el conductor, quien fue indentificado como Bertram Jaquez, enfrenta cargos por delitos menores que incluyen acoso, agresión que causa lesiones y abuso infantil.

El video fue difundido por las cámaras de vigilancia del autobús escolar a través de KKTV y puedes verlo aquí.