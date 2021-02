Choque masivo de 100 autos por tormenta invernal en Texas

Al menos cinco personas murieron el jueves en un choque masivo que involucró alrededor de 100 vehículos en una autopista de Texas. El pavimento estaba resbaloso por el hielo formado a raíz de una intensa tormenta invernal, informaron las autoridades. La tormenta invernal arrojó lluvia helada, aguanieve y nieve en varias partes de Estados Unidos.

El accidente sucedió en la Interestatal 35-Oeste, cerca del centro de Fort Worth. Alrededor de 100 vehículos estuvieron involucrados en un choque masivo reportó Michael Drivdahl, portavoz del Departamento de Bomberos de Fort Worth. En el accidente al menos cinco personas murieron y 36 personas fueron trasladadas a hospitales locales, dijo Drivdahl.

Varias personas fueron llevadas a hospitales en estado crítico, otras en estado grave y el resto aún estaban siendo evaluados, dijo Matt Zavadsky, portavoz de MedStar Mobile Healthcare a The Dallas Morning News. Debido a la naturaleza del accidente y la cantidad de vehículos involucrados, Zavadsky dijo que el proceso de desenredar los autos tomará varios días. “Esto es un desastre”, dijo.

Un video publicado en Twitter por el cazador de tormentas del norte de Texas Jason McLaughlin mostró docenas de vehículos apilados en Fort Worth. Varios vehículos fueron aplastados en el choque y al menos tres tractocamiones estuvieron involucrados. “Parece que un par de vehículos perdieron el control y cuando eso sucedió, todo se apiló detrás de ellos”, dijo McLaughlin en The Weather Channel. “Es uno de los peores desastres que he visto en esta área”.

Como resultado del choque masivo, el Departamento de Policía de Fort Worth estableció un lugar de reunificación familiar en un centro comunitario cercano.

If you suspect your loved one is involved in the multi-vehicle accident on #I35 please see below for the #FamilyReunificationCenter info phone number. We ask that you respect that family's privacy at this time. #FortWorth #I35PileUp@FortWorthFire @fortworthpd @MedStarEMSInfo pic.twitter.com/3HXsTuMFL3

— Fort Worth Office of Emergency Management (@FWOEM) February 11, 2021