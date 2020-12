Disney anunció que Chris Evans protagonizará la precuela de este icónico personaje de Pixar. Se trata de “Lightyear”, la próxima película inspirada en el personaje favorito de “Toy Story”: Buzz Lightyear.

El film abordará la historia del origen del querido “Space Ranger” y llegará a las pantallas el 17 de junio del 2022. Evans fue una opción obvia tras la larga relación del actor con Disney, después de interpretar a Capitán América de Marvel.

I don’t even have the words. https://t.co/GHC8X6Yp7n

— Chris Evans (@ChrisEvans) December 11, 2020