Chrissy Teigen borró su cuenta de Twitter

No han sido tiempos fáciles para Chrissy Teigen, ni para su esposo John Legend. Casi han transcurrido seis meses desde la pérdida de su último hijo y ahora la modelo acaba de anunciar su retiro de Twitter.

¡Es verdad! La plataforma ya no me sirve tan positivamente como negativamente, así que con eso me despido,

La también autora confesó que la eliminación de su cuenta es una decisión personal. “Odio decepcionar a la gente o molestar a la gente y siento que lo hice una y otra vez”, expresó.

Chrissy Teigen tenían más de 13 millones de seguidores en su cuenta de Twitter.

No es la plataforma. No es el “acoso”. Y no son los trolls. Los trolls con los que puedo lidiar, aunque pesa. Sólo soy yo. Tengo que aceptar el hecho de que a algunas personas no les agradaré,

aseguró la esposa de John Legend.