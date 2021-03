Chrissy Teigen defiende a Meghan Markle ante críticas por la entrevista con Oprah Winfrey

Luego de la entrevista que Meghan Markle sostuvo con Oprah Winfrey, el nombre de la actriz ha estado bajo el escrutinio público, por lo que Chrissy Teigen salió en su defensa.

Este viernes, a través de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 13 millones de seguidores, Chrissy Teigen habló al respecto:

Actualmente Markle está embarazada de su segundo hijo, noticia que tanto ella como el príncipe Harry compartieron el día de San Valentín, meses después de que Markle informara que había sufrido un aborto espontáneo.

En ese entonces, Chrissy Teigen también defendió a Meghan Markle, pues solo unas semanas antes ella también había dado a conocer que sufrió un aborto espontáneo, cuando esperaba a su tercer bebé con John Legend.

Y es que días antes de que se publicara la entrevista con Oprah, Megan fue señalada por miembros del palacio real de haber cometido bullying cuando era trabajadora de la familia real.

Sin embargo, los representantes de Markle han calificado estas acusaciones como una “campaña de difamación, calculada y basada en información engañosa y dañina”.

Otras celebridades también han defendido a Markle, entre ellas Daniel Martin, Patrick J. Adams y Abigail Spencer.

this meghan markle shit is hitting too close to home for me. these people won’t stop until she miscarries. fucking stop it.

— chrissy teigen (@chrissyteigen) March 5, 2021