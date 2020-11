Christian Nodal tuvo que pedir permiso para cantar con Ángela Aguilar

Christian Nodal tuvo que pedir permiso a Pepe Aguilar para hacer un dueto con Ángela Aguilar, la joven estrella de la música regional mexicana.

“Christian le escribió a mi papá creo que en 2019”, dijo Ángela Aguilar en una entrevista reciente por videollamada desde Zacatecas, México.

La pareja lanzó el viernes el dueto “Dime cómo quieres”. “Yo hasta me sorprendí porque mi papá pues ya te imaginarás a las personas que les ha dicho que no, así que cuando le dijo que sí a Christian fue algo sorprendente”.

“Cantamos victoria, hicimos un ritual para que lloviera y todo”, dijo Nodal en la misma videollamada, pero desde la Ciudad de México, al recordar cómo celebró que el patriarca de la familia Aguilar accediera a que grabara con su hija de 17 años. “Le doy gracias a Dios”.

En “Dime cómo quieres” un chico pretende a una chica que no da su brazo a torcer ni con flores ni con palabras bonitas debido a que su padre es celoso. “¿Y si te llevo serenata? / Como quiera te va a correr mi papá”, dice parte de la letra.

Christian Nodal y Ángela Aguilar filmaron el video de manera remota

Nodal y Aguilar grabaron el tema a principios de año, pero recién pudieron filmar el video hace un par de meses, de manera remota. La magia de las pantallas verdes y la tecnología permitió hacer que parezca que están en un mismo pueblo mexicano.

“Ángela desde su rancho y yo desde mi semirancho”, dijo Nodal con humor.

Nodal está nominado a dos Latin Grammy: mejor álbum de música ranchera/mariachi por “AYAYAY!” y mejor canción regional por el tema que da título al disco. Los premios se entregan el jueves desde Miami, con varias actuaciones remotas desde distintas ciudades debido la pandemia de coronavirus.

“Estos premios en especial son los más padres (geniales) a mi perspectiva porque se está premiando a uno como músico. Aquí no gana el más popular o el que mejor se viste, no gana nada de eso. La academia escucha los discos, escucha canción por canción, las producciones”, dijo el astro del regional mexicano de 21 años. “Me fascina que se esté valorando mi música de esa manera, no solamente en el lado comercial popular, sino también en el lado musical”.

Ángela Aguilar aparecerá en el documental “True Colors”

Por su parte, Aguilar aparecerá próximamente en un capítulo de la serie documental “True Colors” del servicio de streaming Peacock, sobre figuras hispanas prominentes, en una fecha aún por definir.

“Nunca me había tocado hacer algo así. Tenía a un crew (equipo) siguiéndome a todos lados”, dijo la cantante. “Fue una gran experiencia. Creo que es muy importante la representación latina en la televisión americana y creo que es muy padre poder ver cómo yo nací en Los Ángeles, soy mexico-americana, 100%, bicultural”.

Con información de The Associated Press