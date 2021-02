Christian Nodal y Alejandro Fernández graban video musical de Duele

Christian Nodal y Alejandro Fernández ya tienen todo listo para lanzar el video musical que grabaron juntos, el tema se llamará Duele y es la segunda canción en colaboración de los dos cantantes de regional mexicano.

Así lo dio a conocer el hijo de Vicente Fernández a través de sus redes sociales.

Y es que, tanto en Instagram, como en Twitter, “El potrillo”, ha dado pistas del trabajo que está llevando a cabo con el joven de 22 años.

En Instagram, donde tiene más de 2.7 millones de seguidores, Alejandro Fernández mostró un poco del video de Duele, que hizo al lado de Christian Nodal.

Las imágenes muestran al cantante de 49 años caminando por un pasillo, enfocando sus botas y con luces rojas de fondo mientras comienza a sonar un poco de la canción.

Aunque no se ha dicho la fecha exacta de lanzamiento, es probable que solo falte poco para el estreno, pues la pieza ya se puede pre guardar en Spotify, Apple Music y Deezer.

Cabe destacar que no es la primera colaboración entre Christian Nodal y Alejandro Fernández, pues en octubre del año pasado lanzaron el sencillo Más No Puedo, aunque este no contó con video ya que por la pandemia no pudieron reunirse para grabar.