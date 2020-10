Ciclista es suspendido por apoyar abiertamente a Donald Trump

Las elecciones de Estados Unidos están a nada de llevarse a cabo, diversas personalidades, personajes de la farándula, artistas y hasta deportistas han dicho quién es su favorito para ocupar la silla presidencial de los EE.UU.

Uno de los deportistas que levantó la mano por Donald Trump es Quinn Simmons, un ciclista de 19 años del equipo Trek que hizo público su apoyo para el todavía Presidente.

Pero esta acción le costó caro a Quinn Simmons, ya que el equipo Trek decidió suspenderlo por colocar unos Tweets este fin de semana, que no van acordes a lo valores que tiene la empresa.

Para la empresa Trek, los tweets de Quinn “dividen, incendiarios y nefastos para el equipo”, por lo cual, el fabricante de bicicletas estadounidense decidió suspender al deportista.

Y no fue todo lo que hizo Quinn Simmons, aparte de los Tweets, decidió responder a una periodista holandesa con una mano negra y la palabra “Adiós” en otro posteo, ya que la comunicadora había pedido que no la siguieran los partidarios de Trump.

I like talented young bike racers as much as anyone, but I refused to cheer for anyone who supports a racist, hateful fascist like @QuinnSimmons9 does. I am officially rooting for everyone else. pic.twitter.com/FvYavmNULl

— Peter Flax (@Pflax1) September 30, 2020