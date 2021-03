Cierran club de Trump por brote de COVID-19

Fuentes que dieron declaraciones a The Associated Press en condición de anonimato informaron que un club del expresidente Donald Trump está cerrado “parcialmente” por un brote de COVID-19.

Algunos empleados del club se encuentran en cuarentena mientras el club Mar-a-Lago permanece cerrado hasta nuevo aviso.

Por medida de precaución se cerró “parcialmente” una “sección del club”. Aparentemente, la medida se implementará por un corto periodo de tiempo.

Se desconoce cuántas personas están contagiadas y cuáles secciones del club fueron cerradas.

El club Mar-a-Lago se encuentra en Palm Beach, estado de Florida.

The Associated Press intentó establecer contacto con representantes de Trump y del Departamento de Salud de Florida, pero no respondieron ni a llamadas ni a correos electrónicos enviados.

Mar-a-Lago fue el primer sitio donde Donald Trump se expuso al coronavirus en 2020. De hecho, un alto cargo de Brasil visitó el club Mar-a-Lago, y luego de ello dio positivo a un test de COVID-19.

Trump se mudó a Mar-a-Lago cuando dejó la Casa Blanca en enero. De acuerdo con The Associated Press, Trump lleva semanas allí, donde juega golf, disfruta con amigos y se reúne con líderes del Partido Republicano,

La Noticia produjo esta nota con información de The Associated Press (AP).