Cierran escuelas de Rock Hill por búsqueda de sospechoso, Carolina del Sur

Varias escuelas de Rock Hill, en Carolina del Sur, permanecen cerradas, tras la búsqueda de un sospechoso en el área.

A través de su cuenta de Twitter, la oficina del Sheriff del condado de York informó sobre la situación.

La policía describió al sujeto como un hombre negro de 5’7 con ropa negra y sin zapatos.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso estaría en el área de Lesslie Hwy y Firetower Rd.

Asimismo, el departamento de policía pidió llamar al 911 de inmediato, en caso de ver al sospechoso.

UPDATE: The subject we are looking for is possibly Tyler Terry the subject Chester County Sheriff’s Office has been searching for. He’s a black male 5’7” black clothes no shoes. In the area of Lesslie Hwy & Firetower Rd. Call 9-1-1 right away. pic.twitter.com/15Z1f5lAfF