Cierran La Pulga de la Central en Charlotte, 100 vendedores afectados

Aproximadamente 100 vendedores, entre ellos latinos, de La Pulga de la Central en Charlotte, ubicada en 5471 Central Ave, están en riesgo de perder sus fuentes de ingresos, luego de que el Charlotte Open Air Market (nombre del mercado de pulgas en inglés) cerrara el pasado domingo 30 de agosto .

La Noticia conversó con el Gerente de Mercado de la La Pulga de la Central , Theodore Williams, quien confirmó el cierre del mercado porque la ciudad de Charlotte tiene planes de construir un edificio deportivo en el terreno donde estaba ubicado el mercado.

Williams informó que la semana pasada cerraron el mercado porque expiró el permiso de la ciudad para la renta del lugar donde está el Charlotte Open Air Market . Estoy hablando con la ciudad ahora pidiendo más tiempo para mantener el mercado abierto, pero no le han dado una respuesta.

Construcción

Un proyecto de construcción se tiene planificado en ese terreno y por ello parece que no se renovará el permiso para el Charlotte Open Air Market . La construcción no ha iniciado por la pandemia y los vendedores del lugar están recogiendo firmas para pedirle a la ciudad que no los desalojen del terreno.

Por su parte, Williams indicó que planifica continuar con otro mercado en Abermale, mucho más pequeño, cuya ubicación es distinta a La Pulga de la Central , preferido por muchos clientes por su facilidad de llegar incluso en autobús. Además es una atracción turística.

Cientos de latinos afectados

Carlos Avelino, vendedor de La Pulga de la Central informó que el cierre del mercado pone en riesgo fuentes de ingreso para su familia, compuesta por su esposa y dos hijos.

Avelino y su familia trabaja en La Pulga de la Central vendiendo dulces desde hace cinco años. La pandemia frenó sus ingresos y ahora la noticia de que el mercado cerró lo tiene muy preocupado.

A nosotros no nos ayudó el gobierno para nada (durante la pandemia). Debíamos cuatro meses de luz del tiempo que nosotros no trabajamos, tres meses. Dependemos de eso. Inclusive, pedimos a ver si nos ayudaban a pagar la luz y nos dijeron que no. , expresó Avelino a La Noticia .

Además, Avelino contó que su sobrino también trabaja en el mercado para apoyar a su madre (hermana de Avelino) quien sufre de cáncer y necesita cubrir los gastos de sus tratamientos y terapias médicas.

En La Pulga de la Central también trabajan madres solteras latinas y su cierre consiste en un duro golpe para una comunidad ya afectada por la disminución de las ventas durante la pandemia, generadas por las órdenes de permanecer en casa y otras medidas tomadas para prevenir los contagios por COVID-19 en Carolina del Norte.

Los vendedores de la ciudad no saben si tendrán una respuesta afirmativa de la ciudad con respecto a una extensión para el funcionamiento de La Pulga de la Central . Por ahora el mercado seguirá cerrado.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.