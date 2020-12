Cleveland Indians cambiarán de nombre por temas raciales

Una de las franquicias más tradicionales de la Major League Baseball, sufrirá un enorme cambio, pues dejarán atrás el histórico nombre de Cleveland Indians, por temas raciales.

Según reportó el New York Times, el equipo de beisbol decidió hacer el cambio, tras la protesta de algunos grupos originarios, quienes consideran racista el nombre.

Ésta sería la segunda ocasión que un equipo cambia de nombre, pues este mismo año los Washington Redskins dejaron el nombre. Ahora el conjunto de la NFL se llama simplemente Washington Football Team, aunque posiblemente tomen uno nuevo para la siguiente campaña.

Breaking: The Cleveland Indians will be dropping their nickname, sources told ESPN's Jeff Passan, confirming a report by The New York Times. pic.twitter.com/PafAhvgDN7

— SportsCenter (@SportsCenter) December 14, 2020