El invierno está a punto de volverse más intenso. A partir del 7 de febrero se espera un clima más frío de lo normal con temperaturas extremas bajo cero en todos los estados.

Aunque la proyección es más intensa en algunas áreas, todo indica que gran parte del país sufrirá los efectos de un vórtice polar. Las condiciones son significativamente más frías de lo normal para el noroeste y el medio oeste del Pacífico. Sin embargo, algunas ubicaciones experimentan sus primeras temperaturas bajo cero, como Omaha, Nebraska, Des Moines, Iowa, Milwaukee, Wisconsin y Chicago.

Esta tendencia de frío continuará durante los próximos 10 días a partir del fin de semana. Algunos estados están alerta ante las proyecciones más difíciles:

Desde Dakota del Norte hasta el Valle de Ohio haya una temporada helada. Bismarck y Dakota del Norte tendrán mínimos desde el domingo por la mañana de 20 grados bajo cero.

Minnesota: estima que experimentarán temperaturas de 15 a 20 grados bajo cero en las ciudades Gemelas y el sur del estado. Hacia el norte de Minnesota podrían ubicarse entre 30 a 40 grados bajo cero.

Arctic air will surge across much of the Plains, Midwest and East into next week bringing the coldest temperatures of the season and the first below-zero temperatures for some areas: https://t.co/mjVB8Lj1Nv pic.twitter.com/LXfLNypsKS

— The Weather Channel (@weatherchannel) February 3, 2021