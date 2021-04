Clínica masiva de Greensboro ofrece vacuna Johnson & Johnson

El Centro de vacunación comunitaria en Greensboro en Four Seasons Town Centre ahora ofrece la vacuna COVID-19 Johnson & Johnson.

La vacuna de una sola dosis está disponible además de la vacuna de dos dosis de Pfizer ya ofrecida.

La vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis es para personas de 18 años de edad o mayores, mientras que la vacuna Pfizer de dos dosis puede ser proporcionada a personas de 16 años de edad o mayores.

“Estas vacunas probadas, seguras y eficaces nos ayudarán a volver a controlar nuestras vidas. La vacuna Johnson & Johnson tiene el beneficio añadido de una sola inyección para ser vacunada completamente. Es más fácil que nunca que las personas tomen la vacuna contra el COVID-19”, dijo la Dra. Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han reafirmado que la vacuna Johnson & Johnson es segura y eficaz para prevenir síntomas graves de COVID-19.

Se han administrado más de 250,000 dosis de la vacuna Johnson & Johnson en Carolina del Norte, según NCDHHS.

El Centro de vacunación comunitaria de Greensboro en Four Seasons está ofreciendo las vacunas Johnson & Johnson y Pfizer desde auto y en la clínica, sin cita previa.

Las personas que prefieren hacer una cita para el centro de Greensboro pueden programar una en línea en GSOmassvax.org. Los individuos podrán seleccionar la vacuna Johnson & Johnson o Pfizer. También se pueden hacer citas por teléfono al 888-675-4567.

Las vacunas son gratuitas para todos, independientemente de su estado de seguro o inmigración, y no se requiere identificación.

El Centro de vacunación comunitaria de Greensboro está ubicado en el Four Seasons Town Center (410 Four Seasons Town Center, Greensboro, NC 27407). El centro está abierto de lunes a sábado de 8:00 a.m. – 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. – 7:00 p.m.

El centro planea operar hasta el jueves 27 de mayo.

La ciudad de Greensboro ofrece transporte gratuito desde y hacia el centro de vacunación. Para obtener más información, visite el sitio web de la ciudad.