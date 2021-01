La serie Cobra Kai revivió las carreras de algunos de sus actores, como la de Ralph Macchio (Daniel Larusso) y William Zabka (Johnny Lawrence), quienes continuaban en el mundo del espectáculo pero con papeles que nunca llegaron a ser trascendentes, más allá de sus personajes.

Gracias a Cobra Kai, la franquicia de The Karate Kid sigue vigente en la memoria de los cinéfilos del mundo, sabemos que es una historia posterior a la saga, pero no han faltado la emoción y buena trama en estas entregas.

Cobra Kai: Actores de la serie aparecerán en documental ‘More Than Miyagi’

Entre los personajes que ya no están, resalta el estupendo personaje de Señor Miyagi en la interpretación de Pat Morita, quien se robó el corazón de miles de fans con las primeras tres películas y se le extraña en Cobra Kai.

Gracias a su ausencia, el legendario Pat Morita será el homenajeado en unos cuantos días cuando por fin se estrene su documental “More Than Miyagi: The Pat Morita Story“ con el que daremos un vistazo a detalle de su vida.

Recordemos que hace 15 años, Pat Morita dejó este mundo, sin duda es un ícono de la pantalla grande. Su protagónico como el noble sensei Nariyoshi Miyagi no se le olvida a nadie y muchas de sus lecciones quedaron en la mente de sus millones de fans.

Un documental que refleja hasta el alcoholismo del actor

El documental revela el legado que dejó Morita, el cual va más allá de todo lo que comúnmente vemos en la industria del entretenimiento y es por eso que el actor merece un tributo.

“More Than Miyagi: The Pat Morita Story” será ese homenaje en el que diversas figuras cercanas al mítico histrión nos darán una perspectiva más detallada de su vida.

La pieza es dirigida por el realizador Kevin Derek, quien nos llevará por la extensa carrera en cine y TV de Noriyuki desde finales de los 60, donde destacó en diversos proyectos.

¿Cuándo se estrena el documental del Señor Miyagi?

Por otra parte, el documental también nos ofrecerá un repaso de la complicada y turbulenta vida de Morita desde la niñez, la discriminación que sufrió en Hollywood y su desenfrenada batalla contra el alcoholismo que tuvo (y que retrató en Karate Kid).

Algunos de los involucrados son Henry Winkler, Marion Ross, Simon Rex, Ralph Macchio, William Zabka y Martin Kove.

El documental se estrenará el próximo 5 de febrero en iTunes, Amazon Prime Video y Google Play y aquí te dejamos el trailer oficial: