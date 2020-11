Cocodrilo gigante es fotografiado en Florida

Un cocodrilo gigante fue fotografiado en Florida cuando el animal pasaba por un campo de golf.

El cocodrilo gigante fue fotografiado en la ciudad de Naples, en la costa oeste del estado de Florida, cuando esta localidad recibió el impacto de la tormenta tropical Eta.

Intensas lluvias e inundaciones se han reportado en distintas áreas de Florida por el paso de Eta.

HUGE FLORIDA GATOR! 🐊👀 Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

— Matt Devitt (@MattDevittWINK) November 12, 2020