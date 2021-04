Coldplay deja extrañas pistas en Internet sobre su nuevo álbum

Coldplay lleva un par de años preparando nuevo material, después del lanzamiento de Everyday Life, la banda de Chris Martin están tramando algo que parece espectacular y han dejado algunas pistas en Internet.

Así es, Coldplay trabaja en lo que podría ser un nuevo disco ya que Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion dieron señales extrañas a través de la página oficial del grupo de Brit Pop.

Primero, de forma muy extraña comenzaron a aparecer carteles de Coldplay en distintas partes del mundo, los internautas en redes sociales comenzaron a postear y lucen símbolos extraños, además de tener la dirección web alienradio.fm.

Pero hoy, Coldplay dio otro tipo de señales de que se acerca algo grande, ya que invitan a todos sus fans a visitar la página web alienradio.fm, al darle click al sitio un globo terráqueo giratorio en el centro de la pantalla.

Una vez que das click, el cursor se transforma en una estrella de cuatro punta y puedes acceder a una selección de mensajes multilingües que van desde anuncios de lanzamientos de satélites, hasta extractos de obras literarias clásicas.

Entre las obras que se pueden escuchar son La aventura de los hombres que bailan de Sherlock Holmes y Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll (Su verdadero nombre era Charles Lutwidge Dodgson.

Ante esta situación, los fans de Coldplay se pusieron a investigar el posible significado de estas señales y podría ser que una nueva canción va a estrenarse el próximo mes,.

Según los internautas, el mensaje descifrado diría algo como “COLDPLAY HIGHER POWER, SIETE DE MAYO”.

Además, hay otras líneas que pueden verse dentro de estos mensajes crípticos y podría ser la letra de esta nueva canción.

“This joy is electric and you’re circuiting through / I’m so happy that I’m alive happy I’m alive at the same time as you”, dice la letra.