Cole Carrigan, el maquillista que aseguró ser amante de Kanye West por esta razón

Luego de los rumores de que Jeffree Star había tenido una relación con Kanye West y de que ese sería el motivo del divorcio del rapero con Kim Kardashian, otro nombre ha surgido. Se trata de Cole Carrigan, un maquillista que aseguró ser el amante de Kanye West.

A través de TikTok, donde tiene 346 mil seguidores, el youtuber e influencer de 22 años ha compartido una serie de videos, en los que supuestamente expone “evidencia” sobre su relación con el excandidato presidencial de Estados Unidos.

El artista del maquillaje subió un video, en el que explica que el ex guardia de seguridad de Kanye lo había contactado para recogerlo y llevarlo a un hotel con el esposo de Kim Kardashian.

Cole Carrigan incluso señaló que había tenido que firmar unos documentos antes de poder llevar a cabo su encuentro con Kanye West.

De acuerdo con Carrigan, no podía compartir mucha información, pues temía ser demandado por Kris Jenner o por la familia Kardashian en general, pero aseguró que tenía más pruebas que podía compartir de forma legal.

A pesar de esta afirmación, Cole Carrigan recibió una carta en la que le pedían ofrecer disculpas tanto a Kanye West, como a Kim Kardashian o sería demandado.

Hola Kim, si estás viendo esto lo siento, sinceramente solo quería hacer esto porque tu esposo votó por Trump y esto no puede suceder en Estados Unidos, así que de nada”, se disculpó el influencer.

Además, Cole Carrigan, el chico que aseguró ser el amante de Kanye West, bromeó y dijo que espera que esto lo coloque en la lista para recibir uno de los productos de maquillake de Kim Kardashian que aún no ha podido obtener.

Sin embargo, el joven arremetió contra Kris Jenner, la madre de las Kardashian.

Todos sabemos que fue Kris Jenner quien filtró esta información a todos los medios solo tres días antes de terminar de grabar Keeping Up With the Kardashians”, aseveró Cole.