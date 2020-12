Comediante Joe Luna falleció en Los Ángeles por COVID-19

El comediante Joseph Luna, conocido también como Joe El Cholo, falleció en Los Ángeles el 23 de noviembre tras padecer de COVID-19 .

Luna empezó a documentar en su cuenta de Instagram cómo avanzaba su proceso padeciendo de COVID-19 . Voy a mostrarles mi viaje a través de mis buenos y malos momentos porque se trata de mostrarle a mi gente, si creen que el COVID es una broma, si piensan que no serán ustedes… entonces confíen en mí , dijo “El Cholo” en su primer video sobre su padecimiento de la enfermedad.

El comediante había reportado fuertes dolores en su pecho a causa del daño que la enfermedad había generado en su cuerpo.

El mismo día de su fallecimiento, Joe Luna subió video a Instagram donde se le veía portar una mascarilla a través de la cual recibía oxígeno.

El comediante habló con sus seguidores de que su presión arterial se había reportado como baja. Además se notaba que le faltaba la respiración en algunas partes de su video.

Sin embargo, Luna no volvió a subir publicaciones nuevas en sus redes sociales hasta unos días más tarde cuando se publicó en su cuenta una imagen que informaba sobre su fallecimiento.