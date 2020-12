Comisionada estatal: COVID no es peligroso en los sitios de trabajo

Los datos muestran que los lugares de trabajo en Carolina del Norte han generado más de 300 grupos de infecciones por coronavirus (COVID-19) hasta ahora, los cuales han infectado a miles de personas. Las plantas de procesamiento de carne y los trabajadores esenciales se han visto especialmente afectados.

Pese a esto la Comisionada de Trabajo de Carolina del Norte, Cherie Berry, aseguró recientemente que el COVID-19 no es un peligro en el lugar de trabajo, por lo que no se necesitan reglas para proteger a los trabajadores.

No se ha demostrado que COVID causa daño

Aunque no descarto las trágicas muertes que han ocurrido como resultado de este virus, estadísticamente; no se ha demostrado que sea probable que el virus cause muerte o daño físico grave desde la perspectiva de un riesgo ocupacional ; escribió Berry el mes pasado a varios defensores de los trabajadores que pidieron protecciones de emergencia durante la pandemia.

