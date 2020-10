Comisionado de Agricultura: ¿Cuáles son sus prioridades?

WFAE y La Noticia preguntaron a los candidatos a comisionado de agricultura de Carolina del Norte por qué deberían ser elegidos (o reelegidos). Aquí están las respuestas que hemos recibido hasta ahora de los candidatos.

Jenna Wadsworth

¿Cuál es su máxima prioridad como comisionado de agricultura?

Como Comisionado, mis principales prioridades serán cuidar de nuestros pequeños agricultores, desarrollar la resiliencia en la planificación agrícola y comunitaria, trabajar para combatir el cambio climático de frente, legalizar el cannabis con fines medicinales y recreativos, y luchar por la justicia. prácticas laborales agrícolas.

El Departamento de Agricultura de Carolina del Norte supervisa la producción de alimentos en las plantas procesadoras de carne. Estas plantas se han convertido en puntos calientes para los casos de COVID-19. Si bien el Departamento de Agricultura no supervisa el trabajo, la directora de salud del estado ha dicho que le gustaría trabajar más de cerca con la agencia. ¿Cómo trabajaría con otras agencias estatales para proteger a los trabajadores y los suministros de alimentos durante la pandemia de coronavirus?

Como Comisionado, trabajaría con mucho gusto junto con otros departamentos, incluido el Departamento de Trabajo, para proteger tanto a nuestros trabajadores como al suministro de alimentos, no solo durante esta pandemia, sino en cualquier momento. Como testimonio de mi compromiso con la clase trabajadora, estoy orgullosamente respaldado por estos sindicatos: NC AFL-CIO, CWA y la Asociación de Educadores de NC.

El silencio sobre los puntos críticos de COVID en las plantas de procesamiento de carne es un incumplimiento del deber por parte del Comisario. Debemos hacer todo lo posible para garantizar que los trabajadores de las industrias agrícola y de procesamiento se sometan a pruebas periódicamente; tener acceso a PPE y entornos de trabajo seguros e higiénicos; y son tratados con el respeto y la dignidad que merecen. Lo veo como un imperativo moral para liderar con humanidad y empatía; mientras que mi oponente ha priorizado, una y otra vez, los márgenes de ganancia corporativa de sus donantes sobre la seguridad y el bienestar de las personas que están haciendo el trabajo duro para poner comida en nuestras mesas. Los trabajadores agrícolas latinx son la columna vertebral de la industria agrícola. Para salvaguardar nuestro suministro de alimentos, debemos proteger a los trabajadores al mismo tiempo que fortalecemos los sistemas alimentarios locales que serán más resistentes a medida que enfrentamos futuras pandemias.

¿Cuál es la mayor amenaza para los agricultores de Carolina del Norte y qué haría usted como comisionado de agricultura para ayudar a los agricultores?

El cambio climático es la mayor amenaza para los agricultores de Carolina del Norte. El cambio climático provoca rendimientos impredecibles, así como un florecimiento prematuro de los cultivos; altera las fechas de siembra y cosecha; y aumenta la frecuencia de los daños causados ​​por fenómenos meteorológicos. Estos problemas no van a desaparecer simplemente. Las tormentas serán más frecuentes e intensas en los próximos años. Debemos tomar medidas audaces para salvaguardar el futuro de esta industria y mantener a los agricultores cultivando durante las generaciones venideras. El Comisario debería estar al frente de este tema como la persona responsable de garantizar que los agricultores puedan producir un suministro adecuado de alimentos y fibra para nuestra población. Incorporar resiliencia en los planes agrícolas, educar a los agricultores sobre las formas de combatir el cambio climático, conectar a los miembros de la industria, incluidos los de energías renovables, tecnología, agroindustria, desarrollo, educación, y agricultura: colaborar en la sostenibilidad y las oportunidades para construir sistemas alimentarios locales más resilientes, y el uso de subvenciones para ayudar a los agricultores a salvaguardar sus operaciones son solo una pequeña muestra de las herramientas disponibles para ayudar a proteger nuestra industria de esta grave amenaza. También nos corresponde a nosotros educar a la próxima generación que heredará la tierra, por lo que apoyo la instalación de jardines en todos los terrenos de las escuelas.

Históricamente, los agricultores negros han enfrentado dificultades para obtener el mismo acceso a préstamos que los agricultores blancos. ¿Qué crees que se necesita para eliminar esas barreras y apoyar a los agricultores negros?

Las vidas afroamericanos importan. Los granjeros negros importan. Absolutamente y sin salvedades.

Hace un siglo, 1 de cada 7 agricultores estadounidenses era negro. Ahora, solo el 1.5% de los agricultores del país son negros. Esto se debe a un historial de discriminación dentro de la industria que bloquea el acceso a préstamos o recursos educativos para los agricultores negros, así como a prácticas abusivas de préstamos en nombre de la Agencia de Servicios Agrícolas. Después de la Guerra Civil, se aprobaron leyes que impiden que los negros posean o hereden tierras, lo que les impide acumular riqueza generacional. De los 46,000 agricultores en Carolina del Norte, poco más de 2,000 son agricultores negros.

Las pequeñas granjas —desproporcionadamente de propiedad afroamericano— están sufriendo una pérdida masiva de tierras a medida que crece la gran agroindustria. Como Comisionado, trabajaré para fortalecer los ingresos de las granjas propiedad de negros al permitir el acceso tanto a los altos rendimientos de cultivos especializados, incluido el cannabis, que tengo la intención de trabajar con la Legislatura para legalizar, como a más mercados en los que vender productos.

Creo que una persona no puede gobernar eficazmente desde una cámara de eco, rodeada de personas cuyas voces y experiencias reflejan las propias. La representación importa. Estoy comprometido con la equidad y la inclusión, e incluiré a diversas partes interesadas en la mesa de toma de decisiones.

¿Qué papel debe desempeñar el Departamento de Agricultura en la protección del medio ambiente en Carolina del Norte?

Construir un futuro más sostenible es un imperativo moral y económico. A pesar de que el cambio climático es la mayor amenaza para los agricultores, el comisionado Troxler se niega a aceptar su existencia y reconoce que su mayor logro en más de 15 años en el cargo es lograr que demócratas y republicanos en la Legislatura acuerden recortar los cheques de socorro a los agricultores a raíz de desastres naturales. . Los agricultores necesitaban ese dinero, pero eso se debía a que el líder de la industria se sentó en sus manos y no actuó para mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura. Creo que emitir un cheque de ayuda no puede ser nuestra única solución para hacer frente a los desastres naturales. No solo es económicamente insostenible, sino que es ambientalmente insostenible impulsar las prácticas convencionales y apoyar la agricultura industrial. Debemos apoyar la transición a las mejores prácticas de manejo, priorizando la conservación mientras fomentamos el éxito económico a largo plazo. Debemos perseguir la agricultura regenerativa, orgánica, vertical y urbana. Podemos mover una industria que en gran parte quedó en el pasado hacia el futuro mientras creamos empleos más ecológicos, construimos sistemas alimentarios locales más resilientes, educamos a los niños, abordamos la inseguridad alimentaria y apoyamos a los agricultores familiares en todo el estado. El mundo esta cambiando; es hora de que Carolina del Norte cambie con eso. y el apoyo a los agricultores familiares en todo el estado. El mundo esta cambiando; es hora de que Carolina del Norte cambie con eso. y el apoyo a los agricultores familiares en todo el estado. El mundo esta cambiando; es hora de que Carolina del Norte cambie con eso.

Steve Troxler

Esperando la respuesta del candidato.