WFAE, en colaboración con La Noticia, preguntó a los candidatos a la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg sobre por qué deberían ser elegidos (o reelegidos). Aquí están las respuestas que hemos recibido de los candidatos.

Distrito 1

Elaine Powell (D)

Jim Puckett (R)

¿Cuál es su máxima prioridad como comisionado del condado de Mecklenburg?

Tenemos dos necesidades urgentes: restablecer una Junta de Salud legítima y trabajar para establecer prioridades legítimas para el próximo presupuesto a la luz del crecimiento esperado de ingresos por debajo de lo normal y el uso de dinero único en este último presupuesto que ahora necesitará a ser cubierto con impuestos regulares.

¿Qué haría para ayudar a los residentes y negocios del condado de Mecklenburg a recuperarse del impacto económico de la pandemia de coronavirus?

Desarrollar una Junta de Salud que pueda asesorar más rápidamente sobre la manera de abrir negocios de manera segura y considerar posibles aplazamientos de impuestos para las pequeñas empresas. También buscaría ver si podemos renegociar los incentivos actuales de devolución de impuestos con las grandes corporaciones de una manera que genere mayores ingresos en el corto plazo. Por último, NO votaría para aumentar NINGÚN impuesto o tarifa.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

¿Qué haría usted para asegurarse de que a medida que prospera el condado de Mecklenburg, haya suficientes viviendas asequibles y oportunidades económicas para todos?

Elimine los costosos requisitos reglamentarios para la concesión de permisos y vea cómo podemos aprovechar mejor las propiedades del condado en asociaciones con desarrolladores dispuestos a incluir unidades más asequibles como resultado del menor costo del terreno.

El dueño de los Carolina Panthers está hablando de un nuevo estadio. ¿Debería usarse dinero del condado para construir eso? ¿Por qué o por qué no?

NO, son una entidad privada con múltiples fuentes de ingresos. Como cualquier otra gran corporación del condado, necesitan realizar inversiones privadas y cosechar recompensas privadas. Tengo una LARGA historia de votar de esta manera en lo que respecta a los deportes profesionales (y también a otras industrias importantes)

Distrito 2

Fugas De Vilma D. (D)

Distrito 3

George Dunlap (D)

Friday Paul Okure (R)

¿Cuál es su máxima prioridad como comisionado del condado de Mecklenburg?

Si es elegido, se sentirá honrado de servir en la nueva Comisión del Condado y de luchar por las necesidades de los electores: educación de calidad, acceso a atención médica de calidad y viviendas asequibles; impuestos más bajos, valores familiares, innovaciones y oportunidades comerciales, así como una política de seguridad inclusiva para reducir los delitos y mantener a nuestros jóvenes seguros a través de la participación activa. Y involucraré a la comunidad de fe para que ore por nuestro país, estado y condado, tanto por la curación de nuestra tierra como por un gobierno piadoso.

¿Qué haría para ayudar a los residentes y negocios del condado de Mecklenburg a recuperarse del impacto económico de la pandemia de coronavirus?

Como defensor de la representación inclusiva, escucharé a mis electores y líderes comunitarios y trabajaré con mis compañeros comisionados tanto para negociar con las empresas como para mejorar y expandir las oportunidades comerciales para los ciudadanos del condado de Mecklenburg. También propondré reducir los impuestos que impiden el crecimiento empresarial y / o hacen que los miembros de la comunidad pierdan sus hogares. Finalmente, nuestro presupuesto sería reexaminado para asegurarnos de que cortamos nuestro abrigo de acuerdo a nuestra talla. Me aseguraré de que todos los programas y entidades del condado sospechosos sean reformados hasta que operemos dentro de nuestros medios.

¿Qué haría usted para asegurarse de que a medida que prospera el condado de Mecklenburg, haya suficientes viviendas asequibles y oportunidades económicas para todos?

Me complacería presentar planes de recuperación proactivos a la comisión para la seguridad y el bienestar de nuestros residentes y para las oportunidades e innovaciones comerciales. Sin embargo, primero debemos reducir los impuestos para los propietarios, segundo, hacer la gentrificación casa por casa, en lugar de casa por dinero en efectivo, tercero, examinar la falta de vivienda actual y obtener la proyección de 5, 10 y 20 años de los expertos, cuarto, negociar con desarrolladores confiables y distribuir viviendas asequibles en todos los distritos, donde aquellos que califiquen puedan pagar otras necesidades físicas y sociales a su alrededor. Esto ciertamente reduciría la tasa de necesidades de vivienda que Charlotte-Mecklenburg está observando en este momento.

El dueño de los Carolina Panthers está hablando de un nuevo estadio. ¿Debería usarse dinero del condado para construir eso? ¿Por qué o por qué no?

El estadio Panthers ha pasado por varias renovaciones y ampliaciones entre 2007 y el año pasado (2019). Sin embargo, ahora tenemos un nuevo propietario, David Tepper, que también es el propietario de la nueva Charlotte Major League Soccer (MLS). Me interesaría deliberar sobre esto con mis electores y la nueva comisión.

Distrito 4

Mark Jerrell (D)

Distrito 5

Laura Meier (D)

¿Cuál es su máxima prioridad como comisionado del condado de Mecklenburg?

Quiero abogar por un aumento de viviendas asequibles en el condado de Mecklenburg. Abordar este problema tan urgente es beneficioso para todos: garantizar la estabilidad de nuestra fuerza laboral es imperativo para una comunidad próspera y saludable.

La vivienda asequible, la salud mental y la educación están entrelazadas. Parece que olvidamos que hay personas devastadas por el problema de la vivienda local, y que no son solo estadísticas y números en papel. La vivienda estable reduce la presión sobre el sistema de salud mental, aumenta el éxito en las escuelas y genera una fuerza laboral productiva.

Trabajaré con el Concejo Municipal, las organizaciones religiosas, los lugares de culto y las comunidades corporativas y comerciales para producir soluciones a este problema crítico en el condado de Mecklenburg.

¿Qué haría para ayudar a los residentes y negocios del condado de Mecklenburg a recuperarse del impacto económico de la pandemia de coronavirus?

El virus ha causado estragos en nuestra gente. Creo que, como Comisario, mi primer compromiso es actuar como defensor. El condado debe revisar de inmediato sus obligaciones presupuestarias para determinar si hay áreas en las que se puede reestructurar la deuda, se puede acceder a las reservas del condado y se descubre y considera cualquier fuente adicional de financiación. Sé que se están abriendo nuevas fuentes de dinero tanto a nivel estatal como federal que podrían ayudar a las comunidades a reconstruirse y crear nuevas oportunidades laborales. Trabajaré con miembros de la Junta y el personal del condado para aprovechar estas posibilidades. Trabajaré para abrir vías de comunicación con los vecindarios y las empresas internas, para escuchar, documentar las necesidades y luego responder de manera que funcione para todos. Este es un momento para que los líderes del condado y de la ciudad se unan para ver cómo pueden trabajar juntos en el mejor interés de la comunidad.

¿Qué haría usted para asegurarse de que a medida que prospera el condado de Mecklenburg, haya suficientes viviendas asequibles y oportunidades económicas para todos?

Una vez más, esta es un área donde nuestros residentes pueden recibir un mejor servicio mediante la construcción de coaliciones entre la ciudad, el condado, las empresas y los representantes de la comunidad. Ningún grupo puede afectar los cambios necesarios. Seré un partidario vocal y trabajaré para asegurar un plan viable para el desarrollo futuro utilizando un enfoque colaborativo. Cruzando las fronteras de la ciudad y el condado, apoyaré la adopción de leyes que prohíben la discriminación por fuente de ingresos y, al hacerlo, debemos asegurar un compromiso para desarrollar protecciones de fuentes de ingresos.

Como miembro de la junta, analizaré los incentivos fiscales ofrecidos para el desarrollo propuesto y buscaré incluir un compromiso para la inclusión de viviendas asequibles en sus planes. Todos los días, miles de personas vienen a trabajar a Charlotte. Nuestro condado debe prestar atención al por qué. Para muchos, los precios de Charlotte se están reduciendo. Creo que es hora de implementar un enfoque proactivo para estudiar las carreteras sobrecargadas, la equidad en las escuelas, las inconsistencias en la calidad de vida de la base impositiva y las oportunidades profesionales. La necesidad de decisiones es ahora. Trabajaré en nombre de los residentes del Distrito 5 y del Condado de Mecklenburg.

El dueño de los Carolina Panthers está hablando de un nuevo estadio. ¿Debería usarse dinero del condado para construir eso? ¿Por qué o por qué no?

El Sr. Tepper está hablando de construir un estadio y, en este momento, no ha pasado de hablar. No hay planes actuales para construir un nuevo estadio. Los Panthers son dueños del estadio, pero la ciudad es dueña del terreno en el que se asienta. Actualmente, el condado no tiene ningún papel que desempeñar en ninguna discusión. Si los desarrollos futuros justifican la inclusión del condado, me educaría sobre la propuesta, evaluaría los riesgos / beneficios para el condado y solo actuaría cuando me sienta cómodo con el plan y cuáles podrían ser sus necesidades financieras del condado.

Matthew Ridenhour (R)

¿Cuál es su máxima prioridad como comisionado del condado de Mecklenburg?

Mi máxima prioridad es la recuperación de esta pandemia. La pandemia está afectando a todas las áreas del condado de Mecklenburg, con vidas perdidas, trabajos perdidos, inestabilidad de la vivienda, y la forma en que trazamos nuestro camino a seguir tendrá un impacto en los próximos años. Tendremos que tomar decisiones difíciles. El condado ya está proyectando un déficit de ingresos para este año, y esto se suma a más de $ 200 millones de aumento de gastos del condado durante los últimos 2 años. Nuestro enfoque deberá estar en el desarrollo económico, la salud mental y la estabilidad alimentaria y de vivienda.

¿Qué haría para ayudar a los residentes y negocios del condado de Mecklenburg a recuperarse del impacto económico de la pandemia de coronavirus?

Primero, buscaría controlar el gasto. En los últimos dos años, la Comisión del Condado de todos los demócratas aumentó el gasto en $ 200 millones y aumentó los impuestos a los residentes en un promedio del 20%. Este año, habrá un déficit presupuestario proyectado. No podemos aumentar los impuestos a una comunidad que ya se está recuperando de los despidos, cierres y pérdidas comerciales, y que también vio cómo sus impuestos aumentaron recientemente un 20%. Por lo tanto, buscaría controlar los gastos donde podamos, mientras sigo brindando los servicios para los que muchas personas dependen del Condado.

En segundo lugar, me gustaría ver cómo hacer más eficiente la apertura de negocios en el condado de Mecklenburg. Esto incluiría pasar por el cumplimiento del código y la concesión de permisos, así como trabajar con Raleigh para aliviar algunos de los requisitos de licencia para operar en Carolina del Norte. Carolina del Norte es conocido por la dificultad y el costo que implica abrir negocios aquí, mucho más desafiante que en casi cualquier otro lugar del país.

Finalmente, vería qué herramientas de desarrollo económico podemos utilizar, como nuestro programa de microcréditos para pequeñas empresas. ¿Qué herramientas están usando otras comunidades? Aprendamos de los demás e implementemos nuestros recursos aquí de manera probada y eficaz.

¿Qué haría usted para asegurarse de que a medida que prospera el condado de Mecklenburg, haya suficientes viviendas asequibles y oportunidades económicas para todos?

En Carolina del Norte, el estado no permite la zonificación inclusiva obligatoria, por lo que la ciudad y el condado no pueden exigir viviendas asequibles dentro de un desarrollo. Miro este tema desde lo que el condado puede controlar, y eso son los permisos y las inspecciones. Al simplificar el proceso para que un constructor supere el proceso de permisos e inspecciones del condado, se reducirá el costo de la unidad en construcción. El condado no tiene suficiente dinero para construir más de 30,000 unidades de viviendas asequibles que se necesitan. Pero puede hacer que sea más asequible construir unidades. Además, el condado explora opciones para proteger las viviendas asequibles que ocurren naturalmente y para alentar a los propietarios a facilitar que los inquilinos obtengan una vivienda, como no permitir que los desalojos anteriores sean un factor eliminatorio en una solicitud.

La manera más rápida y mejor de poner un techo sobre la cabeza de alguien es a través de un trabajo bien remunerado. Cuando me desempeñé anteriormente como Comisionado, voté a favor de que se traigan miles de empleos a Mecklenburg, la expansión del departamento de Desarrollo Económico, ayudé a defender el programa de microcréditos para pequeñas empresas y trabajé incansablemente para brindar tantas oportunidades como pude. a la gente del condado de Mecklenburg. Espero poder hacerlo de nuevo.

El dueño de los Carolina Panthers está hablando de un nuevo estadio. ¿Debería usarse dinero del condado para construir eso? ¿Por qué o por qué no?

No, no debería. Estudio tras estudio realizado por economistas ha demostrado que la inversión pública en activos deportivos es una propuesta con pérdidas para los contribuyentes. Luché con éxito contra el ‘acuerdo’ de $ 150M + Memorial Stadium / Major League Soccer, y también lucharía contra este.

Distrito 6

Joel Levy (R)

¿Cuál es su máxima prioridad como comisionado del condado de Mecklenburg?

Lamentablemente, COVID-19 tendrá un impacto severo a largo plazo en los residentes locales y veremos un aumento en el número de personas sin hogar, quiebras, suicidios y trastornos de salud mental.

Mis principales prioridades como comisionado del condado son reconstruir el condado de Mecklenburg después del COVID-19, financiar nuestras escuelas superpobladas y prepararnos para la próxima revalorización de la propiedad.

He recibido el respaldo de muchos funcionarios públicos locales prominentes, incluido el representante de la junta escolar local, por encima de mi oponente titular porque ella ha guardado silencio sobre la financiación de la educación de CMS. Lucharé por nuestros hijos.

¿Qué haría para ayudar a los residentes y negocios del condado de Mecklenburg a recuperarse del impacto económico de la pandemia de coronavirus?

La clave de la recuperación es reabrir nuestros negocios y proteger a los vulnerables. Carolina del Norte fue uno de los últimos estados en pasar a la Fase 3 y el cierre prolongado ha causado graves dificultades económicas a nuestra comunidad. Apoyo una reapertura inteligente, específica y apolítica de nuestra comunidad para que nuestras empresas tengan la oportunidad de luchar por sobrevivir.

Para las personas, es sumamente importante que no aumentemos los impuestos a nuestras familias en apuros. El condado ha aumentado los impuestos a la propiedad 2 de los últimos 3 años y también ha intentado aumentar el impuesto a las ventas. A diferencia de mí, mi oponente apoyaba esas iniciativas fiscales. Con toda probabilidad, habrá un aumento de impuestos discutido en el próximo presupuesto. No apoyaría ese aumento.

Este ciclo de elecciones también dará forma a la política para la próxima revalorización del impuesto a la propiedad. Como abogado y administrador de dinero, lucharé para que su casa se valore correctamente y no la veré como una oportunidad para aumentar los ingresos fiscales como lo hizo mi oponente en el último ciclo.

¿Qué haría usted para asegurarse de que a medida que prospera el condado de Mecklenburg, haya suficientes viviendas asequibles y oportunidades económicas para todos?

El primer paso para crear viviendas asequibles es detener los aumentos de impuestos que hacen que aumenten los alquileres y empujan a las familias a salir de nuestra comunidad. Cuando mi oponente vota por aumentos de impuestos, está aumentando el costo de la vivienda en la comunidad. Los aumentos de impuestos afectan de manera desproporcionada a las poblaciones pobres, ancianas y minoritarias.

Crecí en servicios sociales y soy el primero en mi familia en ir a la universidad. He experimentado ser obligado a abandonar mi hogar por el aumento de impuestos y los propietarios que aumentan los alquileres. La ciudad de Charlotte ha presentado un bono de $ 50 millones de dólares para abordar el problema de la vivienda asequible, pero esta es una solución temporal.

La mejor manera de solucionar fundamentalmente la crisis de vivienda asequible es construir un sistema CMS y CPCC sólido que prepare a los estudiantes para trabajos que paguen niveles de ingresos suficientes para mantenerse sin apoyo gubernamental.

Finalmente, la Comisión del Condado debe atraer oportunidades de desarrollo económico para todos los niveles de educación y oficios para que todos los miembros de la comunidad puedan obtener trabajos de alta calidad.

El dueño de los Carolina Panthers está hablando de un nuevo estadio. ¿Debería usarse dinero del condado para construir eso? ¿Por qué o por qué no?

Creo que tengo el deber de escuchar la propuesta antes de llegar a una conclusión final. Sin embargo, en el clima económico actual, sería muy difícil justificar la asignación de fondos generales para construir un nuevo estadio de fútbol.

El dueño de los Panthers es un multimillonario con importantes recursos personales. Filosóficamente, si tuviera la opción de arreglar nuestras escuelas superpobladas o construir un nuevo estadio de fútbol con dólares de los contribuyentes del fondo general, elegiría abordar la educación.

Si el financiamiento llegara a través de fondos turísticos, que conllevan restricciones de gasto establecidas por el Estado, se justificaría un análisis y una discusión adicionales.

Susan Rodriguez-McDowell (D)

¿Cuál es su máxima prioridad como comisionado del condado de Mecklenburg?

Para mí, ser comisionado es un trabajo a tiempo completo. Presto servicio en muchos comités diferentes, incluidos los de Salud y Servicios Humanos (piense en Salud Pública y Servicios Sociales); Desarrollo económico (piense en el desarrollo de la fuerza laboral, inversiones en grandes y pequeñas empresas); Administración ambiental (es decir, todo, desde aguas pluviales hasta calidad del aire y neutralidad de carbono); Junta Asesora de Violencia Doméstica; Prevención de abusos y muertes infantiles; por lo que me resulta difícil elegir una sola prioridad. Tengo metas y prioridades en cada área y todas se centran en cómo puedo ayudar a personas reales. Para mí es importante progresar en cada área. Escuchar la voz de la comunidad y responder con elementos de acción y actualizaciones de políticas que pueden marcar la diferencia mientras se observan las consecuencias no deseadas. Es un trabajo gratificante a tiempo completo y me encanta.

¿Qué haría para ayudar a los residentes y negocios del condado de Mecklenburg a recuperarse del impacto económico de la pandemia de coronavirus?

Una cosa de la que estoy muy orgulloso es nuestro Grupo de Trabajo de Recuperación y Renovación de COVID-19. Este grupo está evaluando todas las diferentes formas en que nuestra comunidad se ve afectada por la pandemia y presenta ideas sobre cómo abordarla. Todo, desde la salud pública, la salud mental y emocional, la vivienda, la falta de vivienda, la educación, las disparidades raciales, el empleo, las artes y las organizaciones sin fines de lucro, todas estas áreas tienen necesidades diferentes que se ven afectadas por la pandemia. Queremos asegurarnos de que nuestro enfoque sea holístico y que respondamos de una manera sostenible que no exacerbe nuestras disparidades actuales.

¿Qué haría usted para asegurarse de que a medida que prospera el condado de Mecklenburg, haya suficientes viviendas asequibles y oportunidades económicas para todos?

Debe haber enfoques múltiples para estos temas. Debemos asociarnos con otros organismos gubernamentales y enfocarnos en aumentar los salarios, apoyar a los emprendedores, la capacitación laboral y las oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral. Siempre debemos maximizar las viviendas asequibles en las oportunidades de construcción que involucran terrenos del condado, pero debemos preservar las viviendas asequibles de origen natural si queremos lograr un progreso real en esta área. Esto incluirá desacelerar la gentrificación y vigilar que los impuestos a la propiedad se mantengan bajos.

El dueño de los Carolina Panthers está hablando de un nuevo estadio. ¿Debería usarse dinero del condado para construir eso? ¿Por qué o por qué no?

No, no apoyo los fondos del condado que se utilizan para un estadio. En mi opinión, esta oportunidad pertenece a la ciudad y sus fondos de hospitalidad.