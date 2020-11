Cómo beneficiarse del sol sin perjudicar la piel

El sol no es tan malo para la piel como se nos ha dicho: es el principal productor de vitamina D.

Esta vitamina no tan solo fomenta la absorción del calcio: es esencial para el desarrollo de los dientes y de los huesos de manera saludable, según la organización sin fines de lucro Kids Health.

Sin embargo, para que la piel se beneficie del sol es importante utilizar un protector solar con con un factor de protección solar (FPS) de al menos 15. Es importante repetir la aplicación del protector solar cada 1.5 o 2.0 horas, en caso de nadar o sudar demasiado. En caso de entrar en contacto con el agua es recomendable utilizar protector solar resistente al agua. Igualmente, utilizar la aplicación del protector durante el día, en especial, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. que son las horas de mayor intensidad solar. Si la sombra es más larga que la persona significa que el sol no está tan intenso. Este consejo se tiene que seguir esté nublado o no.

La crema que se escoja debe tener la capacidad de retener los rayos UVA al igual que los UVB. Los protectores solares ante ambos rayos deben decir “protección de amplio espectro” y “protección uva”.

Igualmente, es importante aplicar una mayor cantidad de protector solar cuando se está cerca de superficies reflectantes como el agua, la nieve o el hielo. El sol tiene la capacidad de rebotar estas tres superficies. El 30% de los rayos solares pueden traspasar los tejidos como las sombrillas.

Para mantener los puros limpios, es recomendable no utilizar una crema que cause acné (acnegénica) u otras imperfecciones (comedogénica).

Cubrase los ojos tanto con gorros como con gafas de rayos de sol porque pueden ocasionar problemas en la vista. Esto se suma a la utilización de fármacos que se tienden a recetar para la acné debido a que incrementan la sensibilidad de la piel al con el sol.