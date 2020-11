El Día de Acción de Gracias ya está cerca y es posible que te preguntes cómo se celebrará este año frente al COVID-19.

La familia Martínez Morales nos comparte cómo estarán celebrando el Día del Pavo este año.

Normalmente la familia lo celebra en casa de la hija mayor, Cristel Martinez. Ella es referida como “la coordinadora” de la celebración por su padre, Jorge Martinez.

Fue hace 5 años que la familia Martínez Morales empezó a celebrar el Día de Acción de Gracias gracias a la hija mayor que siempre les empujaba a festejar ese día tan especial.

Usualmente celebran el día con muchos familiares. Primero levantándose temprano para ir a la iglesia y de allí preparando la comida durante el día para luego llevarlo a la cena más tarde. Cada familia llevando su propio platillo.

Cada año el pavo no debe de faltar en la cena. También mezclan la cena con un poco de comida mexicana como el espagueti verde, pollo o carnitas.

Tomando precauciones ante el COVID-19

Antes se celebraba el día con 40-50 personas, donde cada persona traía su propia comida y compartían. Ahora solo celebrarán con seis familiares.

La hija mayor, Cristel, está embarazada con su primer bebé y es la razón para tener más cuidado.

Familia agradecida por las bendiciones

Hay mucho por qué dar gracias siempre, por lo bueno o lo malo hay que darlas. Más cuando está la situación cómo esta. Gracias a Dios no nos ha tocado en la familia. A nuestras amistades, unas, pero en nuestra familia, sí somos bastantes, gracias a Dios no nos ha tocado. A pesar de eso también la mayoría tienen mucho trabajo gracias a Dios. Y pues estamos bien. Bendecidos porque no nos a faltado y no nos hemos enfermado. Eso es lo más importante, la salud. Entonces vamos a agradecer a Dios por todas esas bendiciones. Siempre hay que darle gracias a Dios por todo, dice Virginia Martinez, la máma de la familia.

Otra bendición para la familia es el primer bebé de la hija mayor, quién también será el primer nieto de la familia Martinez Morales.

Para ver la entrevista completa puede verlo en el siguiente video de YouTube.