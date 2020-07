Cómo celebrar fiestas en tiempos de COVID-19

Muchos se preguntan cuál es la manera adecuada de celebrar fiestas seguras durante la pandemia de COVID-19. Durante la pandemia, los festejos de cumpleaños, aniversarios, graduaciones y otros eventos se han tenido de festejar de manera privada, virtual o cancelarse por completo.

Pero aún así hay quienes han decidido correr el riesgo de planear una fiesta. Aunque no es lo más recomendable según las autoridades, el CDC ha dado algunas recomendaciones para realizar celebraciones. Al planear una fiesta hay muchos factores que se deben considerar para mantener a todos saludables y seguros.

Debe de haber Distanciamiento Social

No importa qué tipo de celebración sea, se debe considerar que los invitados no estén muy cerca los unos de los otros. Arreglar el mobiliario, los pasillos y las áreas de alto tráfico es lo ideal para que los invitados nunca estén muy cerca. Crear lugares asignados también ayudará a que los invitados no se aglomeren.

Realizar la fiesta al aire libre

Según las investigaciones disponibles hasta el momento, el COVID-19 se propaga con mayor facilidad en sitios cerrados. Esto no significa que en exteriores no exista ningún riesgo, pero sí es menor, ya que el virus se dispersa con mayor facilidad adentro. Es importante seguir los parámetros para mantenerse seguros. Si la fiesta es en interiores, mantener las ventanas y puertas abiertas para que haya una buena ventilación es lo mejor.

Precauciones con los alimentos

Considerar nuevas maneras de servir los alimentos para prevenir los riesgos de contagio. Es recomendable servir en platos individuales en lugar de en estilo buffet. Evitar que los invitados compartan vasos, cubiertos y platos, y designar a una persona para que sirva los alimentos. Algunas personas están optando también por fiestas en las que cada persona lleva sus propios alimentos.

Cada invitado es responsable de su seguridad

Recordar a cada invitado y familiar que asista que él o ella es responsable de su propia seguridad durante el evento. Cada individuo debe medir sus riesgos antes de asistir a la celebración. Si tiene algún problema de salud o está en un grupo de riesgo es mejor que no asista.

Uso de mascarillas y lavado de manos

El uso de mascarillas es una de las principales acciones para frenar los contagios de COVID-19, también el lavado de manos, ya sea con agua y jabón o gel antibacterial. Estas dos acciones deben ser indispensables para mantener a todos seguros durante la celebración.

Puedes leer todas las recomendaciones de la CDC para reuniones.