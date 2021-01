Cómo comprar su casa con o sin Seguro Social en Carolina del Norte

Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, es por ello que a la hora de materializar el sueño de tener una vivienda, existen alternativas para todos. No importa su puntaje de crédito o si tiene o no Seguro Social para comprar su casa propia en Carolina del Norte.

Sea para un préstamo normal o para acceder a un programa federal de primeros compradores, no debe ser un limitante si el futuro dueño de casa tiene o no un Seguro Social, o un ITIN (también conocido como W-7), sea que tenga un empleo fijo o si es un contratista, incluso si su puntaje de crédito no es el mejor, si usted cumple con ciertos requerimientos mínimos, está a un paso de tener una vivienda propia.

A continuación le presentamos los requisitos básicos para comprar casa tomando en cuenta diferentes escenarios:

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Con Seguro Social

· Debe haber tenido su número de Seguro Social por al menos 24 meses.

· Las colillas o comprobantes de cheque de sueldo más recientes, que reflejen los ingresos del último mes.

· Los comprobantes de pagos W-2 de los últimos dos años.

· Dos meses recientes de estados de cuentas bancarias, los cuales deben reflejar suficiente dinero para la cuota inicial (de acuerdo al porcentaje que requiera el programa, usualmente del 3 % al 3.5 % del valor de la casa).

Trabajador independiente/contratista

· Dos años con su negocio y declaración de impuestos de los últimos dos años y el documento (forma) 1099.

· Dos meses recientes de estados de cuentas bancarias, las cuales deben reflejar suficiente dinero para la cuota inicial (de acuerdo al porcentaje que requiera el programa).

Con ITIN o W-7

· Las colillas de cheques más recientes que reflejen los ingresos del último mes.

· Los W-2 de los últimos dos años.

· Declaración de impuestos de los últimos dos años y la forma 1099 para contratistas o autoempleados (Self employee).

· Dos meses recientes de estados de cuentas bancarias, las cuales deben reflejar al menos el 5 % del precio de la casa como cuota inicial.

· W-7 original.

Si no tiene buen puntaje de crédito

· Debe tener 12 meses de recibos de pagos al día (la renta, luz, agua, electricidad, etc.).

· Muchos programas de compradores de casa por primera vez, permiten el uso de un “regalo” por parte de un familiar cercano. Este regalo puede ser el equivalente a la cuota inicial y/o los gastos de cierre. Es decir, no tiene que ser dinero propio.

Comprar casa en Carolina del Norte

Hay buenas noticias para los compradores de vivienda por primera vez y los compradores habituales en Carolina del Norte: el estado ofrece un programa de préstamos que incluye ayuda para el pago inicial.

La Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Carolina del Norte, o NCHFA, tiene un programa llamado NC Home Advantage Mortgage; que combina préstamos asequibles de tasa fija con ayuda para el pago inicial.

Aún mejores noticia: es posible que algunos prestatarios no tengan que devolver la ayuda del pago inicial si son dueños de la casa el tiempo suficiente, que generalmente es cinco años.

Programa de ayuda para primeros compradores

En la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Carolina del Norte ofrecer préstamos hipotecarios seguros y estables que ponen a la vivienda al alcance del comprador; con ayuda para el pago de hasta el 5% de la cantidad del préstamo, por primera vez.

Los primeros compradores de vivienda (es decir, personas que no hayan sido propietarias de su residencia principal en los últimos tres años) y los veteranos de guerra también pueden tener derecho a otros programas.

El programa de asistencia de pago inicial llamdo NC 1st Home Advantage Down Payment ofrece una asistencia de pago inicial de $8,000; o bien, es posible que estos compradores cumplan con los requisitos para aprovechar la deducción tributaria o NC Home Advantage Tax Credit; que puede ahorrarles hasta $2,000 al año en impuestos federales, por medio de un certificado de deducción tributaria hipotecaria o Mortgage Credit Certificate.

Para más información en español sobre este programa visite la página de Internet de la NCHFA