Cada año los usuarios de Instagram publican un collage de sus fotos que recibieron los más likes en Instagram del año 2020. Aquí te mostraremos cómo crear tu Top 9 de Instagram.

Cómo crear tu Top 9 de Instagram

Instagram no tiene la función Top 9, pero hay otros sitios web que sí la tienen. Hay dos servicios principales que reunirá sus nueve publicaciones con los más likes: Top Nine y Best Nine. Son muy similares entre sí, pero hay un par de diferencias clave.

Top Nine funciona como sitio web y como aplicación. Si elige la ruta de la aplicación, no tiene que ingresar su dirección de correo electrónico, mientras que la versión del sitio web lo requiere. También puede buscar cuentas públicas y privadas.

Best Nine no solicita un correo electrónico en absoluto, pero parece funcionar un poco más lento que Top Nine, y solo puede buscar cuentas públicas. Ambos prometen no vender sus datos a terceros dentro de sus políticas de privacidad.

Los sitios harán el trabajo por usted, solo es cuestión de cuánto tiempo desee esperar. Top Nine recopila las fotos en aproximadamente un minuto. Best Nine afirma que podría tardar hasta 10 minutos en su sitio web.

Después de obtener su collage de fotos, puede publicarlo en sus redes sociales como un resumen de 2020.

