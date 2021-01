¿Cómo cuidar tu economía en 2021?

La inesperada pandemia de 2020 generó una contracción económica y muchos se preguntan sobre ¿Cómo cuidar la economía en 2021?.

Los niveles de desempleo en Estados Unidos se dispararon durante la pandemia y muchos conocieron otra cara de la vida: administración muy minuciosa de los recursos, teletrabajo, emprender en medio del desempleo e incluso vivir con menos dinero que antes.

Independientemente de la situación particular de cada uno, Sara Rathner del portal financiero NerdWallet ofreció a The Associated Press una serie de recomendaciones:

Despejar la mente

Las órdenes de permanecer en casa y una pandemia que aún no finaliza provocó emociones de culpa, miedo, enojo y tristeza en muchos: planes fracturados, viajes cancelados, rutinas reacomodadas e incluso la pérdida de seres queridos se acumularon en cuestión de meses.

Ante un panorama incierto es clave procesar las emociones. Una mente nublada por emociones no drenadas o reprimidas no puede plantearse con facilidad nuevas metas financieras o de otro tipo.

Por ello, se recomienda drenar estas emociones para retomar el camino y recordar las palabras de Mark Reyes, planificador financiero de Los Ángeles que trabaja para Albert (una aplicación financiera): el hecho de que te quedas sin un ingreso no quiere decir que no tienes valor como persona .

Replantear responsabilidades y metas

Las metas en un período de este tipo deben ser más realistas, mientras que las responsabilidades deben redefinirse para que nadie sienta desequilibrio.

La distribución de las tareas del hogar y la planificación financiera tiene que ser conversada entre las diferentes partes, reconociendo el estado emocional del otro.

Comunicar angustias, miedos y sensaciones de carga es esencial, siempre que se realice de forma amable, o sencillamente serán proclives a una especie de autoimplosión.

Fijar límites en ayudar a otros

Ofrecer ayuda es natural en los humanos y puede seguir realizándose durante este tiempo siempre que se fijen límites como el tiempo de la ayuda, la cantidad y las condiciones. Todo ello puede aclararse de una forma amable.

Con estos tips sobre cómo cuidar la economía en 2021 es posible replantearse las circunstancias y allanar el camino para un mejor futuro.