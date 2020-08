Alimentarse bien durante la lactancia materna no es menos importante que durante el embarazo. A pesar de que los nutrientes no inciden en la calidad de la leche, sí mantienen la salud de la madre. No se requiere una dieta especial sino comida saludable.

Calorías saludables

Las pautas de las mujeres sobre cómo alimentarse durante la lactancia materna sugieren:

Frutas y vegetales: se recomienda comer al menos cinco raciones al día de estos grupos alimenticios.

Lácteos descremados: leche, yogurt y queso. Preferir los que son fortificados con vitamina D, ya que muchas mujeres presentan deficiencia.

Granos integrales: pan, arroz y pastas. Es importante que sean integrales al 100%.

Proteínas: carnes que no contengan muchas grasas. En especial los pescados se pueden comer 2 a 3 veces por semana, ya que ayudan al desarrollo de la visión del bebé.

Máxima hidratación

Luego de cada toma del bebé, la madre debe beber al menos un vaso de agua. Esto, debido a que el cuerpo demanda líquidos adicionales. Normalmente las mujeres deberían sentir más sed durante la lactancia materna, ya que producen una hormona que puede causarla: la oxitocina.

¿Qué evitar?