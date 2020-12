¿Cómo detectar si está en una relación abusiva?

Cuando pensamos en una relación abusiva, lo primero que se nos ocurre es el abuso físico. Pero éste puede presentarse de muchas formas. El abuso emocional es tan grave como el físico y a menudo inicia antes. Incluso muchas veces ocurren juntos, según datos de Healthline.

Lo principal para seguir adelante es detectar si se está en una relación abusiva. Muchas personas justifican las actitudes de la otra persona en un afán de continuar con la relación. Hay quienes incluso niegan que está sucediendo.

Estas son algunas señales de una relación abusiva

Hay constantemente gritos e insultos en la relación. En casos más graves, empujones o golpes

en la relación. En casos más graves, empujones o golpes La otra persona suele ridiculizar al otro de alguna manera

al otro de alguna manera El otro trata de hacerte cuestionar tu propia cordura

tu propia cordura Hay una gran invasión a la privacidad del otro

del otro Te castiga si no estás de acuerdo con lo que quiere el otro

Intenta controlar tu vida

Trata de aislarte de familiares y amigos

Suele hacerte amenazas , tanto sutiles como abiertas

, tanto sutiles como abiertas Te hace sentir menos

Si has sido abusado emocionalmente, lo primero que debes saber es que no es culpa tuya. El abuso, tanto emocional como físico, no es normal y trae consigo un gran costo emocional. Este puede traer sentimientos de confusión, temor, desesperación y de mucha vergüenza.

El abuso emocional severo puede ser tan poderoso como el abuso físico. Con el tiempo, ambos pueden contribuir a una baja autoestima y depresión. También provocar ansiedad, dolor crónico, culpa, insomnio, aislamiento social y soledad.

Encontrar el camino hacia la recuperación

El abuso emocional puede provocar síntomas mentales y físicos que no deben ignorarse. Pero lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Y no todos están listos para comenzar la recuperación de inmediato.

Cuando esté listo para dejar esa relación tóxica primero busque ayuda. No tiene porque pasar por esto solo. Hablar con un amigo o familiar que lo escuche pero sin juzgar es la clave. También considere unirse a un grupo de apoyo para personas que han sufrido abuso o trauma. También puede buscar asesoría profesional de un psicólogo, terapeuta o consejero. Si decide buscar ayuda profesional, busque a alguien con experiencia en abuso emocional o trauma.

Puede buscar un terapeuta cerca de usted en algunos de estos sitios:

Find a Therapist

Better Help

Busco Terapeuta