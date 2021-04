Andy Ruiz se puso a entrenar después de su derrota contra Anthony Joshua en la revancha, pero decidió hacerlo con el equipo que prepara a Saúl “Canelo” Álvarez y la diferencia en su físico es notoria.

Andy Ruiz decidió ponerse en forma con el equipo del ‘Canelo’

Así es, Andy Ruiz decidió bajar al menos 30 libras del peso con el que llegó a enfrentar a Joshua, esto, para tener una mejor movilidad y golpeo, además de no sufrir fátiga en los primeros rounds de su próximo combate.

Luego de la derrota contra Joshua, ahora, Andy Ruiz ya tiene amarrado un duelo frente a Chris Arreola, púgil al que enfrentará el próximo 1 de mayo en el Dignity Health Sports Park, Carson, California, donde Ruiz intentará buscar otro triunfo en su carrera.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El KO podría darse en la pelea de Andy Ruiz

Ha pasado un año y medio desde la última pelea de Andy Ruiz sobre un cuadrilátero, sin embargo, esto no quiere decir que el púgil esté oxidado para enfrentar a un rival de calidad.

Se espera una gran pelea de calidad, donde el KO estará latente en cada golpe que suelten los púgiles de peso completo, por lo que habrá espectáculo garantizado sobre el cuadrilátero.

¿Cómo y dónde ver la pelea EN VIVO entre Andy Ruiz vs. Chris Arreola?

La pelea en Estados Unidos será por PPV (pago por evento), Fox Sports se hizo de los derechos, se trasmitirá a las 21:00 del Este y 17 horas en el Pacífico.

Pero para México, la pelea tendrá diferentes opciones para ser vista:

TUDN

Canal Space

TV Azteca

Por cierto, la cobertura más completa de la pelea de Andy Ruiz la tendrá Canal Space, ya que tendrá el Pesaje EN VIVO por streaming (Facebook).

El viernes 30 de abril, SPACE transmitirá por Facebook la ceremonia del pesaje oficial de la pelea entre Ruíz y Arreola a partir de las 17:00 horas, tiempo de Carolina del Norte y desde las !5:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

A partir del sábado 1 de mayo, desde las 22:00 horas, tiempo de Carolina del Norte y 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, SPACE ofrecerá EN VIVO a través de Facebook dos peleas preliminares:

Jesús Alejandro “El Mono” Ramos vs.Javier “El Intocable”Molina (10 rounds, welter).

Sebastián“The Towering Inferno”Fundora vs. Jorge “El Demonio”Cota (12 rounds, superwelter).

¿Cuál es la cartelera completa de la pelea entre Andy Ruiz y Chris Arreola?

La cartelera completa en Carson, California la compartirán Adrián Granados vs José Luis Sánchez, quienes pelearán en Peso Welter; lo mismo harán Jesús Ramos vs Javier Molina y Omar Figueroa Jr vs Abel Ramos.

En la categoría de Superwelter estará Sebatián Fundora vs Jorge Cota, más tarde, Erislandy Lara vs Thomas Lamanna pelearán por el título mundial de peso mediano de la AMB, mismo que ha estado vacante.