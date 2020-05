Cómo evitar recibir llamadas indeseadas de telemercadeo

Las llamadas telefónicas son uno de los mecanismos que usan los estafadores para cometer sus delitos.

Es frecuente que los estafadores finjan ser empresas o entes gubernamentales. Por ello, es necesario conocer algunas herramientas que hagan más fácil la identificación de este tipo de llamadas.

El Registro Nacional No Llame (National Do Not Call Registry) elaborado por la Comisión Federal de Comercio (FTC) es un recurso oficial para evitar recibir llamadas de mercadeo telefónico hechas por empresas legales.

Las empresas tienen prohibido realizar llamadas a los números de la lista, lo que da al usuario la ventaja de no recibir estas llamadas.

Si usted se encuentra en la lista y recibe una llamada pre grabada o de una supuesta empresa, hay altas probabilidades de que sea fraudulenta, debido a que usted ya pertenece al registro gubernamental al que empresas legales no deben llamar.

¿Cómo registrar su número telefónico?

Para agregar su número a este registro diríjase al siguientesitio web o llame al 888-382-1222 desde el número de teléfono que usted quiere agregar a la lista.

Luego de registrarse, recibirá en 72 horas un correo electrónico con un enlace para completar el registro.

Posteriormente, usted puede verificar su ingreso al registro en este sitio web o llamando al 888-382-1222. El procesamiento del registro puede tardar 31 días.

Este registro no bloquea llamadas políticas, informativas, de entidades caritativas, de encuestas ni de deudas de tarjetas de crédito y préstamos. Asimismo, no bloqueará llamadas realizadas por estafadores.

Por esta razón, usted debe seguir alerta cuando reciba llamadas de supuestos organismos gubernamentales, entidades caritativas y de tarjetas de crédito o préstamos, porque puede recibir una llamada fraudulenta que use cualquiera de estos motivos con fines delictivos.

Sin embargo, es un recurso preventivo que hace más fácil la identificación de llamadas indeseadas y fraudulentas.

Si usted recibe una llamada fraudulenta, realizada por un operador o pregrabada, cuelgue inmediatamente y repórtela a la FTC.