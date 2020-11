Cómo festejaron los famosos el Halloween en pandemia

Los famosos tuvieron que festejar Halloween de manera poco usual debido a la pandemia. La mayoría tuvo que dejar atrás las grandes fiestas para festejar de forma privada en casa. Algunos aprovecharon sus mensajes de Halloween para invitar a sus seguidores a votar el día de las elecciones de Estados Unidos. Estos son algunos de sus disfraces:

Así fueron los festejos de Halloween en plena pandemia

Heidi Klum

La reina de los disfraces no pudo hacer una fiesta como todos los años, pero no pudo faltar el original disfraz de puerta. Klum aprovechó estos días en casa para grabar un divertido video de terror llamado “Heidi Does Halloween” (Heidi festeja Halloween). El éste hace una parodia de lo difícil que ha sido pasar tanto tiempo en casa gracias a la pandemia.

Thalía

La actriz y cantante mexicana dijo no sentirse atraída por esqueletos ni brujas y es por eso que eligió disfrazarse de Ace Ventura. “Lo único que quiero es positivismo”, dijo.

Chayanne

El famoso cantante puertorriqueño sorprendió a sus fans eligiendo un disfraz del filme Top Gun. Aprovechó su cuenta de Instagram para invitar a todos a divertirse con responsabilidad.

Lizzo

La cantante eligió este original disfraz que es muy adecuado a los tiempos actuales. Se disfrazó de la mosca que se paró en la cabeza de Joe Biden en el debate presidencial.

Kendall Jenner

Kendall eligió un sensual disfraz de Pamela Anderson en el papel de Barb Wire. Además aprovechó su sesión fotográfica para invitar a todos a votar.

Demi Lovato

La intérprete se disfrazó de vampiresa este año y presumió en sus redes sociales que ella misma fue la creadora del maquillaje y peinado.

Gigi Hadid y Zayn Malik

La pareja de nuevos padres no quisieron dejar la oportunidad de disfrazarse este año. Hadid se disfrazó de Valorant, mientras que Malik eligió a Harry Potter, su pequeño bebé vistió de Hulk.

Shawn Mendes y Camila Cabello

La joven pareja mostró sus disfraces de bruja y zombie con un mensaje: “El espíritu de Halloween nunca será cancelado”.