Muchos nuevos usuarios de la WhatsApp están aprendiendo a usar todo el potencial de la aplicación y por eso se preguntan cómo grabar una nota de voz.

WhatsApp permite el envío de mensajes de texto, audios, videos y fotografías. Es un entorno multimedia donde los usuarios pueden expresarse de diferentes formas y compartir sus cosas preferidas con otros usuarios.

Para todas aquellas personas que quieran aprender a enviar notas de voz en WhatsApp, aquí hay una guía de todo lo que el usuario debe saber.

Entrar al chat

Para enviar una nota de voz o mensaje de audio a un contacto hay que entrar directamente al chat con ese usuario.

Buscar el ícono del micrófono

Grabar la nota de voz es muy fácil, para empezar hay que buscar el ícono del micrófono. Está al lado derecho de la casilla donde se escribe mensajes de texto.

¿Cómo grabar una nota de voz en WhatsApp?

Hay dos maneras de grabar la nota de voz y es importante conocerlas por separado:

Forma 1

La primera forma es la tradicional: pulsar el botón del micrófono y mantenerlo presionado mientras graba el audio. Un contador de segundos aparecerá al lado para mostrar la duración de la nota de voz. Suelte el botón cuando haya finalizado de grabar y la nota de voz se enviará automáticamente.

Forma 2

La segunda opción es presionar el botón y mientras lo mantiene presionado, deslizar su dedo hacia arriba. Eso mantendrá el audio grabando sin que usted deba presionar la pantalla para seguir grabando, como sí ocurre en la primera opción.



Presione luego el botón verde con el triángulo para enviar.

¿Cuánto deber durar una nota de voz en WhatsApp?

No hay reglas para ello. Todo depende de la situación y el contexto. Solamente recuerde valorar el tiempo de los demás. Si puede decir las cosas en pocas palabras, sería ideal. Si no es así, use el tiempo que sienta necesario para expresarse.