Cómo hablar de política con seres queridos que no están de acuerdo contigo

¿Hay una manera de comunicarse que permita que ambas partes sean escuchadas sin romper aún más nuestras relaciones?

CNN comparte ocho sugerencias sobre cómo cerrar la brecha.

Pregúntese: ¿Por qué estoy haciendo esto?

“En términos de decidir si desea o no tener una conversación con alguien más allá de las líneas políticas, es importante ser consciente de cuáles son sus propias motivaciones”, dijo Tania Israel, autora de ” Más allá de su burbuja: cómo conectarse a través del División política: habilidades y estrategias para conversaciones que funcionan “.

“Si su objetivo es cambiar la opinión de la otra persona en una conversación, se sentirá realmente decepcionado, porque es probable que no sea tan eficaz”, advirtió Vaile Wright, director senior de innovación en el cuidado de la salud de la American Psychological Association.

Puede ayudar a mantener su relación con esa otra persona en la mente, sugiere Nina Silander, psicóloga clínica de Jacksonville, Florida, quien ha escrito sobre la falta de puntos de vista conservadores en el campo de la psicología .

“Piensa por qué te preocupas por esta persona, o por qué te gusta o la aprecias”, dijo Silander. Eso puede suavizar su respuesta y ayudarlo a “articular mejor su perspectiva y dar crédito a su punto de vista”.

Prueba la curiosidad primero

Evite abordar el intercambio con una lista de puntos de conversación o hechos en mente, sugieren los expertos. En cambio, desea hacer preguntas y comprender realmente la respuesta.

“Lo más importante que puede hacer es escuchar a la otra persona”, aconsejó Israel, profesor del departamento de consejería, psicología clínica y escolar de la Universidad de California en Santa Bárbara.

Para ello, entre en la conversación con simple curiosidad, aconsejó.

“Tener curiosidad sobre de dónde vienen y tratar de entender de dónde vienen ayuda a establecer las expectativas de la gente (sobre el resultado de la charla) de manera más apropiada”, dijo Israel.

Esté preparado para escuchar, no hablar

“Minimizar los malentendidos es increíblemente importante: repetir lo que creemos que hemos escuchado, hacer preguntas para aclarar, buscar y esforzarse realmente por oportunidades para compartir y encontrar puntos en común puede ser de gran ayuda”, dijo Silander.

“Te ayuda a escuchar realmente si sabes que vas a necesitar resumir”, agregó Israel. “También les ayudará a sentirse más comprendidos, y eso ayudará a crear esa conexión y mantener toda la conversación en un nivel más tranquilo”.

Vaya un paso más allá y reconozca la otra posición, sugiere Silander.

“Tratar de comprender la posición de otra persona o tratar de ver el mundo a través de sus ojos es lo que en psicología del desarrollo llamamos ‘teoría de la mente’. Es algo que aprendemos a hacer cuando somos bebés o niños pequeños, entendiendo que otras personas pueden ver las cosas de manera diferente “, dijo Silander.

Usar declaraciones “yo” en lugar de declaraciones “tú” es otra forma importante de facilitar el diálogo, dijo Wright.

“Por ejemplo, podría decir ‘Tengo muchas preocupaciones sobre esta elección y cómo podría afectar la atención médica porque tengo una afección preexistente’. Manténgalo sobre usted y sus sentimientos y sobre las políticas, no sobre la gente “, agregó Wright.

Cuidado con el campo minado de la naturaleza humana

Espere sentir un estallido emocional cuando escuche cosas que no le gustan. Es parte del ser humano, una reacción antigua y automática a cualquier amenaza percibida para nuestro bienestar.

“Resulta que nuestros cuerpos no necesariamente conocen la diferencia entre el tigre dientes de sable y una noticia impactante o una conversación acalorada con otra persona”, dijo Israel.

Estar completamente presente

“Podemos respirar profundamente”, dijo Israel. “Podemos conectarnos físicamente al notar la sensación de la silla debajo de nosotros o al tocar nuestro propio brazo y prestar atención a eso”.

Prepárese para el éxito asegurándose de estar en la mejor forma mental para la conversación, sugiere Wright.

“No es bueno tener estas conversaciones al final de un día largo y difícil, o cuando la gente ha estado bebiendo o en una situación en la que no tienes el control emocional como te gustaría”, advirtió.

Cuidado con los impulsos tribales

“Durante un año electoral, podemos volvernos bastante tribales, y eso puede ser inflamado por los medios de comunicación, puede ser criticado por grupos de intereses especiales y se adapta a nuestra propia naturaleza humana”, dijo Silander.

Este sentimiento instintivo de “nosotros contra ellos” se intensifica con la retórica divisiva, dijo Wright, que puede llevarnos a etiquetar a las personas de formas que dificultan la búsqueda de puntos en común

“No es sólo que usted y yo tengamos diferencias sobre cómo debe funcionar el sistema educativo”, dijo Wright. “Se convierte en ‘No te preocupas por los maestros, no te preocupas por los niños’. No se trata del problema, sino de usted como persona y sus valores “.

Intenta encontrar un terreno común

Para combatir eso, Silander sugiere aprender sobre las diferencias de valores fundamentales entre liberales y conservadores de una manera objetiva y considerada.

“Realmente nos permite comprendernos mejor y sentirnos identificados entre nosotros”, dijo Silander. “Y podemos comenzar a ver que quizás a menudo compartimos preocupaciones que son de naturaleza más similar de lo que hubiéramos pensado, incluso si no estamos de acuerdo con las soluciones a esas preocupaciones”.

Únete a un grupo y practica

La práctica hace la perfección, como dicen. En los últimos cuatro años, han surgido en todo el país grupos de personas dedicadas a unir los contrarios políticos.

Unirse a una capacitación, como las que ofrece The Better Arguments Project , puede reactivar sus habilidades para esa importante charla con un ser querido.

“El concepto de un mejor argumento realmente se trata de preocuparnos más por los demás que por nuestra opinión sobre un tema específico”, explicó Caroline Hopper, directora general del Programa de Ciudadanía e Identidad Estadounidense en el Instituto Aspen, que supervisa el programa. junto con The Allstate Corporation y la organización educativa sin fines de lucro Facing History and Ourselves.

Si ignoramos cortésmente nuestras diferencias, especialmente con los más cercanos a nosotros, estamos “entregando nuestro discurso público, nuestro discurso familiar, a las voces que están más polarizadas”, dijo Hopper.

“No podremos buscar juntos ningún tipo de solución informada porque no estamos obteniendo el alcance completo de la información que necesitamos”, agregó.

“Para que nuestra democracia funcione, realmente necesitamos comprometernos unos con otros”, dijo Silander. “Honestamente, creo que somos más fuertes si podemos encontrar formas de escucharnos unos a otros y conectarnos y trabajar juntos. Espero que aprovechemos esas oportunidades sin importar cuál sea el resultado de las elecciones”.