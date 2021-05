¿Cómo puedo ocultar la opción ‘Me Gusta’ en mi cuenta de Instagram?

Instagram es un mundo de posibilidades, la App propiedad de Mark Zuckerberg pasó de ser una red social a una plataforma de negocios, la cual puedes utilizar para hacerte millonario y sólo necesitas tu creatividad para utilizarla.

Hay gente que no le gusta ver los likes en las publicaciones

Millones de usuarios no apuestan todavía a este plus que dan aplicaciones como Instagram, pero se centran en los likes, comentarios o reacciones que tienen sobre sus posteos, parte importante del día a día como consumidor de la App.

Pero aunque no lo crean, hay gente que no le gusta vivir del Like o ‘Me Gusta’, aunque no lo crean, hay personas que quisieran no tener a la vista esta parte en su perfil y preferirían ocultarlo.

Desde el 2019, Instagram reveló que trabajaba en una modalidad para ocultar los likes en las publicaciones de los usuarios. Esto, porque algunos usuarios creían no necesitaban esto para demostrar al mundo que pueden ser populares por un cúmulo de corazones.

¿Quitar los Likes sería el fin de los influencers?

Este tema contribuyó a una enorme polémica, ya que podría significar el fin de los influencers o bien, si la herramienta se convertiría en una mejora para la experiencia de la mayoría y no dejarse llevar sólo por los likes sino por el contenido

Pero en una sociedad llena de redes sociales, al parecer el Like es lo que llena a millones de personas, pero aún así, Mark Zuckerberg se empeñó en darle a los usuarios un método para ya no mostrar sus likes en cada publicación.

Aunque no lo crean, al interior de Instagram se considera como una pérdida de la experiencia el exceso de likes, ya que no genera conversación sino simplemente la gente reacciona sin un afán óptimo.

Ante esto, Instagram implementó una modalidad en la que puedes ocultar los likes que recibes en tus fotos de Instagram.

Algo que además de ser opcional, también podría ayudar a la gente a tener un descanso y pensar si es que los likes es lo más importante en sus vidas.

¿Cómo puedo ocultar la opción ‘Me Gusta’ en mi cuenta de Instagram?

Para desactivar la función de likes en tu perfil sólo debes escoger la foto que posteaste, a la cual quieres quitarle el recuento de likes.

Luego, das click en los tres puntitos que te aparecen en la parte de arriba y en el menú que te despliega buscas la opción de “Ocultar recuento de Me gusta”.

Ojo, también puedes desactivar los ‘Me Gusta’ en publicaciones ajenas

Esta función también se puede ocultar para los “Me Gusta” en las publicaciones de los demás, por si no quieres saber si una persona en específico es popular.

Para que ya no puedas ver los “Me Gusta” en publicaciones ajenas, simplemente ve al menú de “Configuración” y busca la opción “Privacidad”.

De esa parte, te vas a “Publicaciones” y posteriormente activas la opción que te permite ocultar el recuento de “me gusta” o visualizaciones en los videos.

Ojo, esta opción de ocultar los “me gusta” son algunas de las nuevas herramientas que Instagram ha agregado a su plataforma, las cuales incluyen la opción de silenciar historias y publicaciones.

También puedes restringir las solicitudes de seguimiento y filtrar los mensajes que llegan al buzón. ¿Te gusta la modalidad para no ver los “Me Gusta” en Instagram?